'मी पुर्णपणे घामाघूम झालेलो...' 'आश्रम'मधला इंटिमेट सीन देताना बॉबी देओलची अशी झाली अवस्था, म्हणाला...'माझे सीन्स तेव्हा...'

अभिनेता बॉबी देओल याने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये केलय. सध्या बॉबी देओल यशाच्या शिखरावर आहे. आता बॉबी देओल साठीच्या उंबरठ्यावर आहे. दरम्यान बॉबी देओल आश्रम या वेब सीरिजसाठी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे..दरम्यान बॉबी बॅड्स ऑफ बॉलिवूडमध्ये दिसला होता. त्यातील त्याचा वेगळाच अंदाज चाहत्यांना पहायला मिळाला. हे सगळं असलं तरी बॉबीची वेब सीरिज 'आश्रम' प्रचंड चर्चेत आली होती. या सीरिजमध्ये बॉबीनं बाबा निरालाची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेत त्याने केलेल्या अनेक गोष्टी चर्चेत आल्या होत्या. यावेळी बॉबी देओलने इशा गुप्तासोबत केलेला रोमॉंटिक सिन सुद्धा व्हायरल झाला होता. .परंतु बॉबी देओलनं हा इंटिमेट सीन्स कसा शुट केला? याबाबत नेटकऱ्यांमध्ये बऱ्याच चर्चा रंगल्या. दरम्यान स्वत: बॉबी देओलनं उत्तर दिलय. ईशा गुप्तासोबत इंटिमेंट सीन देताना त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली होती. त्यानं स्वत: एका मुलाखतीमध्ये याबाबत खुलासा केलेला आहे. .बॉबी देओल काय म्हणाला?बॉबी देओल ईशा गुप्तासोबतचा इंटिमेंट सीन शुट करतानाचा किस्सा सांगताना म्हणाला की, 'मी खुप नर्व्हस होतो. घाबरलो होतो. त्यावेळी मला खुप घाम फुटला होता.' तसंच पुढे बोलताना तो म्हणाला की, 'ईशा खुप प्रोफेशनल अभिनेत्री आहे. त्यावेळी मी घाबरल्याने तिने मला कंमर्टेबल करण्याचा प्रयत्न केला. आणि तो चांगल्या प्रकारे सीन झाला.'