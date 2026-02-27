Premier

बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्रीवर जीव ओवाळून टाकायचा बॉबी देओल, पाच वर्षांचं नातं धर्मेंद्र यांच्यामुळे मोडलं, नक्की काय घडलेलं?

DHARMENDRA DIDN’T WANT BOBBY DEOL TO MARRY AN ACTRESS: अभिनेता Bobby Deol आणि अभिनेत्री Neelam Kothari यांची ९० च्या दशकातील प्रेमकहाणी त्या काळात खूप चर्चेत होती. जवळपास पाच वर्ष दोघांचं नातं टिकून होतं. मात्र लग्नाच्या मुद्द्यावर मतभेद आणि कुटुंबीयांचा विरोध यामुळे हे नातं पुढे जाऊ शकलं नाही.
Apurva Kulkarni
BOBBY DEOL & NEELAM KOTHARI LOVE STORY: अभिनेता बॉबी देओल हा सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याने त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमे केले. पंरतु त्याला हवं तसं यश मिळालं नाही. बॉबी देओलने 1996 मध्ये तान्या देओलसोबत विवाह केला. परंतु लग्नाआधी त्याचं एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत नाव जोडलं होतं. ते म्हणजे नीलम कोठारी.

