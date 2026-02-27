बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्रीवर जीव ओवाळून टाकायचा बॉबी देओल, पाच वर्षांचं नातं धर्मेंद्र यांच्यामुळे मोडलं, नक्की काय घडलेलं?

BOBBY DEOL & NEELAM KOTHARI LOVE STORY: अभिनेता बॉबी देओल हा सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याने त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमे केले. पंरतु त्याला हवं तसं यश मिळालं नाही. बॉबी देओलने 1996 मध्ये तान्या देओलसोबत विवाह केला. परंतु लग्नाआधी त्याचं एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत नाव जोडलं होतं. ते म्हणजे नीलम कोठारी. .त्या काळात बॉबी आणि नीलम एकमेकांच्या प्रेमात अकांठ बुडाले होते. जवळपास पाच वर्ष दोघांचं नातं चाललं होतं. परंतु त्यांचं लग्न होऊ शकलं नाही. एका वृत्तानुसार, बॉबीनं कोणत्याही अभिनेत्रीसोबत लग्न करु नये अशी धर्मेंद्र यांची इच्छा होती. त्यामुळे त्यांचा लग्नाला विरोध होता..नीलम यांनी एका मुलाखतीमध्ये त्यांच्या ब्रेकअपबद्दल खुलासा करताना सांगितलं होतं की, बॉबी आणि त्या परस्पर संमतीनं वेगळे झाले. कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीमुळे किंवा कोणत्या दुसऱ्या अभिनेत्रीमुळे त्यांचं नातं तुटलं नाही. तेव्हा बॉबी आणि पुजा भट्ट यांच्या अफेअर्सच्या अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु नीलम यांनी त्या पुर्णपणे फेटाळल्या..धर्मेंद्र यांचा निलम आणि बॉबीच्या लग्नाला विरोध होता. त्यामुळे नीलम यांनी त्यांचा आयुष्याचा गंभीरपणे विचार केला. तेव्हा नातं संपवणंच योग्य असल्याचं त्यांनी ठरवलं. जेव्हा त्या बॉबीला भेटल्या. तेव्हा दोघांनी चर्चा करुन परस्पर वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. नीलम या कधीच देओल कुटुबियांना भेटल्या नाही. दोघांच्या नात्याबद्दल दोन्ही घरी माहिती होती. परंतु देओल आणि कोठारी कुटुबियांनी अधिकृत भेट घेतली नाही. .दरम्यान बॉबी बद्दल बोलायचं झाला तर 1995 बरसात सिनेमातून त्याने नायक म्हणून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर त्याने गुप्त, सोल्जर, बादल यासारख्या सिनेमात काम केलं. अलीकडेच आश्रम आणि अॅनिमल सिनेमातील अभिनयामुळे तो चर्चेत आला होता. .'या' अभिनेत्रीला विद्या बालनसोबत करायचा होता रोमान्स, कामापेक्षा कॉन्ट्रोवर्सीमुळे असते चर्चेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.