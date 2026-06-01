बाबो! बॉबी देओल एकावेळी प्यायचा २० ग्लास दूध, सनी देओलच्या आहाराबद्दल म्हणाला, 'त्याला लस्सी किंवा दूध...'

BOBBY DEOL OPENS UP ABOUT HIS FITNESS DIET AND HEALTH HABITS: बॉबी देओल हा बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. तो त्याच्या बंदर सिनेमामुळे चर्चेत आलाय. ५ जून रोजी त्याचा सिनेमा प्रेक्षकांच्या येणार आहे. त्याच बरोबर बॉबी आलिया भटच्या अल्फा सिनेमात सुद्धा पहायला मिळणार आहे. दरम्यान बॉबीनं दारुचे व्यसन तसंच संघर्षाच्या काळात मिळालेली बायकोची साथ याबद्दल एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. यावेळी त्याने भाऊ सनी देओलबद्दल सुद्धा भावना व्यक्त केल्यात..सनी आणि बॉबी देओल या दोन्ही भावांचं नातं एकदम घट्ट आहे. अनेकवेळा कार्यक्रमात, शोमध्ये एकमेकांसोबत असतात. ते नेहमीच एकमेकांना पाठिंबा देत असतात. तसंच मुलाखतीमध्ये, सोशल मीडियावर एकमेकांचं कौतूक सुद्धा करत असतात. बॉबी देओल नेहमीच सनीच्या फिटनेसबद्दल सांगत असतो. .दरम्यान अशातच बॉबी देओलने 'आप की अदालत'मध्ये हजेरी लावली. यावेळी त्याला विचारलं की, 'तु खरंच २० ग्लास दूध पितो का?' त्यावर बॉबी म्णाला...'हो हे खर आहे. आमच्या किचनमध्ये एक मोठा ग्लास आहे. त्यामध्ये मी दूध, लस्सी नाहीतर ज्यूस प्यायचो. परंतु माझ्या भावाला या गोष्टी आवडत नव्हत्या. तो ते दूध झाडामध्ये ओतून द्यायचा.'.सनीबद्दल बोलताना बॉबी देओल म्हणाला...'त्याला लहानपणापासून दूध किंवा तूप आवडायचं नाही. परंतु आम्ही मोठो झालो तसं त्याला दूध, लस्सी आवडू लागली. आपल्याला लहानपणी घरचे सांगतात, दूध पिलं तर ताकद वाढते, उंची वाढते म्णून मी आणि सनी दूध लस्सीचा सामावेश करायचो.'