अनुराग कश्यप यांच्या ‘बंदर’चं नवीन गाणं रिलीज; बॉबी देओलची भूमिका चर्चेत

Entertainment News : बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' चित्रपटाची दुनिया प्रत्येक नवीन अपडेटसोबत अधिकच डार्क, अंगावर शहारे आणणारी आणि रंजक होत चालली आहे. आधी दमदार टीझरने आपल्या रॉ इमोशन्स, भीतीदायक अस्थिरता आणि अनपेक्षित पात्रांच्या वेगळ्या दुनियेची ओळख करून देत प्रचंड चर्चा निर्माण केली. त्यानंतर नुकताच 'क्यूँ मज़ा आ रहा है' हा ट्रॅक रिलीज झाला. आणि आता निर्मात्यांनी चित्रपटातील पुढचं गाणं 'पिंजरा' रिलीज करून चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे..अमित त्रिवेदी यांनी संगीतबद्ध केलेलं आणि त्यांच्या आवाजात सजलेलं हे गाणं, सुदीप शर्मा यांनी लिहिलेल्या प्रभावी आणि थेट मनाला भिडणाऱ्या शब्दांनी अधिक ताकदीचं बनलं आहे. 'पिंजरा' हे अत्यंत दमदार आणि खोलवर परिणाम करणारे गाणे असून, त्यात उत्साहासोबतच एक भयावह आणि अस्वस्थ करणारा माहोलही जाणवतो. या गाण्यात बॉबी देओल आणि राज बी. शेट्टी दिसत आहेत. तुरुंगातील एका जल्लोषाच्या प्रसंगात राज बी. शेट्टी आपल्या विजेसारख्या तडफदार डान्स मूव्ह्सने संपूर्ण महफिल जिंकताना दिसतात. दुसरीकडे, गाण्याचे व्हिज्युअल्स बॉबी देओल यांच्या गुंतागुंतीच्या आणि अस्थिर डेटिंग लाइफच्या खोल गर्तेत घेऊन जातात, जिथे ते वासना, वेड आणि भावनांच्या भोवऱ्यात अडकलेले दिसतात, तर सपना पब्बी यांची गूढ उपस्थिती सतत त्यांचा पाठलाग करताना जाणवते..व्हिडिओ शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिले, "या गोंधळातून सुटका अशक्य आहे!! #Pinjara व्हिडिओ आता रिलीज झाला आहे!'बंदर' ५ जून रोजी चित्रपटगृहांत.".पाताल लोक, कोहरा आणि उडता पंजाब यांसारख्या कल्ट कथांचे लेखक सुदीप शर्मा आणि अभिषेक बनर्जी यांनी लिहिलेल्या 'बंदर'मध्ये बॉबी देओल यांच्यासोबत सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आझाद, राज बी. शेट्टी, रिद्धी सेन, इंद्रजीत सुकुमारन, जितेंद्र जोशी आणि नागेश भोसले यांसारखी दमदार कलाकारांची फौज पाहायला मिळणार आहे..सॅफरन मॅजिकवर्क्स चे निखिल द्विवेदी यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, झी स्टुडिओज यांची साथ लाभली आहे. हा चित्रपट ५ जून २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.