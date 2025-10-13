अभय देओलचा 'तो' फोटो पाहिलात का? खरंच 'ती' अभय देओलची गर्लफ्रेंड? सनी देओलच्या इमोजीने चाहत्यांमध्ये चर्चा!

Bollywood News: शांत स्वभावासाठी ओळखला जाणारा अभिनेता अभिनेता अभय देओल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र या वेळी कारण त्याचा चित्रपट किंवा प्रोजेक्ट नसून, त्याचं खासगी आयुष्य आहे. नुकताच अभयने सोशल मीडियावर शेअर केलेला एका फोटोने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या फोटोत तो एका विदेशी तरुणीसोबत दिसत असून, त्या दोघांच्या जवळीकतेमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आलय..देओल परिवारातील हा थाकटा सदस्य नेहमीच थोडा सर्वांपासून अलिप्त राहतो. कमी बोलणारा; उत्तम अभिनय करणारा म्हणून ओळखला जातो. 'देव डी', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' आणि 'मनोरमा - सिक्स फीट अंडर' सारख्या चित्रपटांमधील त्याच्या भूमिकांनी त्याला एक स्वतंत्र ओळख मिळवून दिली; पण आता सोशल मीडियावरील एका साध्या पोस्टमुळे तो पुन्हा चर्चेत आलाय. .त्याने नुकताच एका विदेशी तरुणीसोबतचा फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. त्या फोटोमुळे नेटकऱ्यांनी तर्क लावण्यास सुरुवात केली की, ही तरुणी त्याची गर्लफेंड असावी का? मात्र अभयने या नात्याबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. संबंधित तरुणीचं नाव अमांडा पाल्मर आहे. ती एक कलाकार असून, सामाजिक आणि सर्जनशील उपक्रमांना पाठिंबा देणारी संस्था चालवते. या पोस्टवर अभयचा भाऊ आणि अभिनेता सनी देओलने हार्ट इमोजी देत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी हीच अभयची गर्लफ्रेंडतर नाही ना अशी शक्यता व्यक्त केलीय. .त्याच्या या प्रतिक्रियेमुळे चर्चाना आणखी रंग चढला. चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये या नात्याबद्दल विविध अंदाज व्यक्त करत 'हे नाते अधिकृत समजायचं का?' असा प्रश्न विचारला, काहींनी दोघांना 'परफेक्ट जोडी' म्हटलं, तर काहींनी या पोस्टला 'रविवारचं सरप्राईज' असं संबोधलं आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर अभय देओलच्या अफेरची जोरदार चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..हृतिक रोशन आता निर्मात्याच्या भूमिकेत, ‘स्टॉर्म’ मालिकेतून प्राइम व्हिडिओवर पदार्पण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.