अक्षयचा ‘वेलकम’ अंदाज पुन्हा परतला!

Bollywood News : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गोंधळ, धमाल आणि अफलातून विनोद यांची आठवण काढली की अक्षय कुमारचं नाव अगदी पहिल्यांदा समोर येतं. आता पुन्हा एकदा त्याच जुन्या रंगात तो प्रेक्षकांसमोर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे.'वेलकम टू द जंगल'मधून अक्षय कुमारचा नवा लूक समोर आला असून त्यात त्याचा नेहमीचा रुबाब, आत्मविश्वास आणि खट्याळ अंदाज पुन्हा पाहायला मिळत आहे..जंगलाच्या पार्श्वभूमीवर स्टायलिश पोशाखात उभा असलेला अक्षय पूर्णपणे या वेगळ्या विश्वाचा भाग वाटतो. डोळ्यांवरील रंगीत चष्मा आणि त्याची सहज देहबोली पाहताना 'वेलकम' मालिकेतील त्याच्या जुन्या भूमिकांची आठवण पुन्हा ताजी होते. या नव्या रूपात जुन्या आठवणींचा गोड स्पर्श आहे, पण त्याचवेळी सगळं अधिक भव्य आणि मोठ्या प्रमाणावर साकारल्याचंही जाणवतं..अहमद खान दिग्दर्शित 'वेलकम टू द जंगल' हा चित्रपट २६ जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे. अलीकडच्या काळातील मोठ्या बहुचर्चित बहुप्रमुख कलाकारांच्या चित्रपटांपैकी हा एक मानला जात आहे. विशेष म्हणजे अक्षय कुमारचा पुन्हा एकदा त्याच्या खास विनोदी शैलीत होणारा पुनरागमन प्रेक्षकांसाठी मोठी पर्वणी ठरणार आहे. .अक्षयचा भूतबंगला हा सिनेमाही अनेकांना पसंत पडला. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर उत्तम कमाई केली आहे. त्यामुळे आगामी सिनेमा हिट होणार की नाही याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. ."आम्ही विभक्त होतोय" अखेर मौनी आणि सूरजने घटस्फोटावर सोडलं मौन ! पण नेटकऱ्यांनी धरलं या अभिनेत्रीला जबाबदार.