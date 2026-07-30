अभिनेत्री कीर्ती कुल्हारी सायबर फसवणुकीची शिकार; काही मिनिटांत उडाले २.४३ लाख रुपये!

Cyber Fraudsters Hack Kirti Kulhari’s Credit Card: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि निर्माती कीर्ती कुल्हारी सायबर फसवणुकीची शिकार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सायबर भामट्यांनी तिच्या क्रेडिट कार्डचा गैरवापर करून काही मिनिटांत २ लाख ४३ हजार ८५२ रुपयांचा चुना लावला आहे. या प्रकरणी अभिनेत्रीने मुंबई पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली असून, आंबोली पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात एफआयआर (FIR) नोंदवला आहे..कीर्ती कुल्हारी या वर्सोवा परिसरात राहतात. घटनेच्या वेळी त्या अंधेरी पश्चिम येथील फन रिपब्लिक मॉलजवळील सिनेपोलिस थिएटरमध्ये चित्रपट पाहण्यासाठी गेल्या होत्या. त्या वेळी त्यांच्या मोबाईलवर बँकेच्या क्रेडिट कार्डमधून 'एरोमेक्सिको एअरलाइन्स'वर (Aeromexico Airlines) २,५२५ अमेरिकन डॉलर्सच्या व्यवहाराची सूचना आली.हा व्यवहार संशयास्पद वाटल्याने तीने लगेच बँकेच्या टोल-फ्री हेल्पलाइनशी संपर्क साधला. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता, त्यांच्या क्रेडिट कार्डवरून एकूण चार मोठे अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून बँकेने त्यांचे क्रेडिट कार्ड तात्काळ ब्लॉक केले..Mumbai Crime: कॉल फॉरवर्डिंगचा सापळा! सायबर भामट्यांकडून फसवणूक; कोड डायल करताच बँक खाते रिकामे.पासवर्ड कोणाशीही शेअर केला नव्हता - कीर्ती कुल्हारीपोलिसांना दिलेल्या जबाबात कीर्ती कुल्हारीने सांगितले की,आपल्या क्रेडिट कार्डचा पासवर्ड अत्यंत गोपनीय ठेवला होता आणि तो कोणासोबतही कधीही शेअर केला नव्हता. त्यामुळे तिचा मोबाईल फोन किंवा क्रेडिट कार्ड मालवेअर (Malware) अथवा स्पायवेअरच्या (Spyware) माध्यमातून हॅक झाले असण्याचा दाट संशय तपास यंत्रणांना आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आंबोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, सायबर सेल बँकेचे रेफरन्स नंबर आणि डिजिटल फुटप्रिंट्सच्या आधारे आरोपींचा कसून शोध घेत आहे..निर्माती म्हणून नवी सुरुवातसायबर फसवणुकीची ही घटना घडली असतानाच, कीर्ती कुल्हारीने आपल्या करिअरमधील एक आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. निर्माती म्हणून तिच्या पहिल्या फीचर फिल्मचे शूटिंग नुकतेच पूर्ण झाले आहे. हा टप्पा आपल्या कारकिर्दीतील अत्यंत महत्त्वाचा क्षण असल्याचे तीने इन्स्टाग्राम पोस्टच्या माध्यमातून म्हटले आहे..Online Payment Scam: लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नावाने होत आहे ऑनलाइन फसवणूक; 'या' चुका टाळा, अन्यथा खातं होऊ शकतं रिकामं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.