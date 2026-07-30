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अभिनेत्री कीर्ती कुल्हारी सायबर फसवणुकीची शिकार; काही मिनिटांत उडाले २.४३ लाख रुपये!

Actress Kirti Kulhari Loses Rs 2.43 Lakh in Cyber Fraud: मोबाईल आणि क्रेडिट कार्डचा ताबा मिळवत सायबर भामट्यांनी केला घात; पोलिसांकडून अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल...
Unauthorized Transactions Hit Actress Kirti Kulhari

Unauthorized Transactions Hit Actress Kirti Kulhari

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Cyber Fraudsters Hack Kirti Kulhari’s Credit Card: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि निर्माती कीर्ती कुल्हारी सायबर फसवणुकीची शिकार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सायबर भामट्यांनी तिच्या क्रेडिट कार्डचा गैरवापर करून काही मिनिटांत २ लाख ४३ हजार ८५२ रुपयांचा चुना लावला आहे. या प्रकरणी अभिनेत्रीने मुंबई पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली असून, आंबोली पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात एफआयआर (FIR) नोंदवला आहे.

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