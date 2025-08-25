Premier

कलाकार हवा तर असा ! भूमिकेसाठी अभिनेत्याने 50 दिवस ना केली आंघोळ नाही केस अन् दाढीला लावली कात्री

Bollywood Actor Who Did Not Bath Or Cut Hair For Film : एका बॉलिवूड अभिनेत्याने त्याची सिनेमातील भूमिका एकदम परफेक्ट वाटावी म्हणून चक्क 50 दिवस आंघोळच केली नाही. कोण आहे हा अभिनेता घ्या जाणून.
Bollywood Actor Who Did Not Bath Or Cut Hair For Film
Bollywood Actor Who Did Not Bath Or Cut Hair For Film
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. मुकेश तिवारी यांनी गंगाजल, गोलमालसारख्या चित्रपटांमध्ये लक्षवेधी भूमिका करून प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं.

  2. राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित चायना गेट (1998) मध्ये त्यांनी डाकू “जगिरा”ची भयंकर भूमिका साकारली.

  3. या भूमिकेत रिअॅलिस्टिक वाटावं म्हणून त्यांनी तब्बल 50 दिवस आंघोळ केली नव्हती, आणि त्यांचा खलनायक प्रेक्षकांना खूप भावला.

Loading content, please wait...
urmila matondkar
bollywood actor
Entertainment news
amrish puri
Entertainment Field
bollywood movie

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com