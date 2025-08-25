कलाकार हवा तर असा ! भूमिकेसाठी अभिनेत्याने 50 दिवस ना केली आंघोळ नाही केस अन् दाढीला लावली कात्री

मुकेश तिवारी यांनी गंगाजल, गोलमालसारख्या चित्रपटांमध्ये लक्षवेधी भूमिका करून प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं.राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित चायना गेट (1998) मध्ये त्यांनी डाकू “जगिरा”ची भयंकर भूमिका साकारली.या भूमिकेत रिअॅलिस्टिक वाटावं म्हणून त्यांनी तब्बल 50 दिवस आंघोळ केली नव्हती, आणि त्यांचा खलनायक प्रेक्षकांना खूप भावला..Bollywood News 2025 : बॉलिवूडमध्ये आजवर असे अनेक कलाकार होऊन गेले आहेत जे सुपरस्टार झाले नसले तरीही त्यांनी त्यांचं दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. शाहरुख, सलमानसारख्या प्रमुख भूमिका मिळाल्या नसल्या तरीही त्यांना मिळालेल्या छोट्या भूमिकेचं त्यांनी सोनं केलं आणि सगळ्यांच्या लक्षात राहिले. त्यातीलच एक कलाकार म्हणजे मुकेश तिवारी. मुकेश यांनी आजवर अनेक बॉलिवूड सिनेमांमध्ये सहकलाकाराच्या किंवा निगेटिव्ह भूमिका साकारल्या असल्या तरीही त्यांच्या अभिनयामुळे वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. .कॉमेडी, गंभीर, खलनायकी अशा प्रत्येक ढंगाच्या भूमिका त्यांनी जबरदस्त वठवल्या. गंगाजल, गोलमाल या सिनेमांमधील त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या. पण तुम्हाला माहितीये का ? एका सिनेमातील भूमिकेसाठी त्यांनी चक्क 50 दिवस आंघोळ केली नव्हती. कोणता आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया. .राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित चायना गेट हा सिनेमा 1998 मध्ये प्रदर्शित झाला. अमरीश पुरी, ओम पुरी, नासिरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, डॅनी डेंझोपा, परेश रावल यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. पण या सिनेमातून मुकेश तिवारीने साकारलेला डाकू जगिरा भाव खाऊन गेला. अतिशय क्रूर खलनायक त्याने साकारत प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलं. त्याच्या तोंडी असलेले डायलॉग हिट झाले. त्यातीलच एक म्हणजे "मेरे मन को भाया, में कुत्ता काटकर खाया.".मुकेशच्या अभिनय पाहून अनेकांना शोलेतील गब्बर आठवला. हा डाकू खराखुरा वाटावा म्हणून त्याने खूप मेहनत घेतली. त्याने 50 दिवस आंघोळ केलीच नाही. विशेष म्हणजे हा लूक भयानक दिसावा म्हणून त्याने केससुद्धा कापले नाहीत आणि दाढीही केली नाही. त्याचा अवतार पाहून सेटवरून लोक पळून जायचे. .विशेष म्हणजे हा त्याचा पहिला सिनेमा होता. पहिल्याच सिनेमातील दमदार भूमिकेने त्याने प्रेक्षकांबरोबरच समीक्षकांचेही प्रेम मिळवले. बॉक्स ऑफिसवर चायना गेट पडला पण जगिरा अमर झाला. .FAQs :Q1. मुकेश तिवारीने बॉलिवूडमध्ये कोणत्या भूमिकांमुळे लोकप्रियता मिळवली?👉 गंगाजलमधील नकारात्मक भूमिका आणि गोलमाल मालिकेतील कॉमिक रोल्समुळे.Q2. त्यांनी 50 दिवस आंघोळ का केली नव्हती?👉 चायना गेट मधील डाकू जगिरा या पात्राची वास्तवता दाखवण्यासाठी.Q3. चायना गेट चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?👉 1998 मध्ये.Q4. या चित्रपटात आणखी कोणते दिग्गज कलाकार होते?👉 अमरीश पुरी, ओम पुरी, नासिरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, डॅनी, परेश रावल.Q5. डाकू जगिराच्या कोणत्या डायलॉगला खूप प्रसिद्धी मिळाली?👉 “मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काटकर खाया.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.