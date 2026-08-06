पुरस्कार सोहळ्यात नाना पाटेकरांनी माधुरीची घेतली फिरकी, म्हणालेले... 'तुला खुप मिळाले पण...'

NANA PATEKAR AND MADHURI DIXIT AWARD SHOW VIRAL VIDEO: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत त्यांनी स्वत:ची ओळख निर्माण केली. नाना नेहमीच त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. नेहमीच ते इतर कलाकरांबरोबर गंमतीशीर संवाद साधत त्याची मस्करी करतानाही दिसतात. एका कार्यक्रमात त्यांनी माधुरी दीक्षितबरोबर गंमतीशीर संवाद साधत उपस्थितांचं मनोरंजन केलं..नाना पाटेकर आणि माधुरी दीक्षित दोघेही सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. त्यांनी एकदा पुरस्कार सोहळ्याता हजेरी लावली होती. या पुरस्कार सोहळ्यात नाना पाटेकरांनी माधुरीची मिश्कील टिप्पणी केली होती. त्यांचा त्या पुरस्कार सोहळ्यातील व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल होतोय..पुरस्कार सोहळ्यात अभिनेता पुष्कर श्रोत्री नाना पाटेकर यांना म्हणाले, 'नाना काका बऱ्याच वर्षांनंतर हा दुर्मिल क्षण आम्हाला पहायला मिळालाय, याबद्दल काय सांगाल' त्यावर नाना पाटेकर म्हणाले, 'मी मगाशी तिला आतमध्ये म्हणालेलो की, आपल्याला भेटून २५ वर्ष होऊन गेली, आता या कार्यक्रमच्या निमित्ताने भेटलो. एकदा तिला सर्वोकृष्ट अभिनेत्री आणि मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा फिल्मफेअरचाच पुरस्कार मिळाला होता.'.पुढे नाना पाटेकर माधुरीला बोलत म्हणाले, 'तुला आठवतय का? तुला खूप मिळाले असतील पण मला एकच मिळाला म्हणून आठवतय.' हे ऐकताच माधुरी हसायला लागली. या व्हिडिओवरून नाना पाटेकर आणि माधुरीचा बाँड तसाच असल्याचं प्रेक्षकांना पहायला मिळालं..'लग्नाला १० वर्ष झाली पण आम्ही ४ वर्ष एकत्र राहिलो' मृणाल दुसानिस नवऱ्याबद्दल बोलताना म्हणाली; 'हल्लीच्या काळात मला माझ्यासाठी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.