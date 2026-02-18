राजपाल यादव अखेर जेलमधून बाहेर, म्हणाला...'बॉलिवूडमध्ये 30 वर्ष मेहनत घेऊनही...'

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव याला चेक बाऊन्स प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. दरम्यान कोर्टाने जामीन मंजूर करुन त्याची तुरुंगातून सुटका केलीय. तरुंगातून बाहेर येताच राजपालने मीडियाची संवाद साधला तसंच संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिलीय. तसंच सर्वांचे आभार मानलेत..तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव म्हणाला की, 'मला आता सिनेसृष्टीत ३० वर्ष झाली आहेत. मला लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला. म्हणून मी 250 सिनेमांमध्ये काम करु शकलो. सिनेसृष्टीतील सगळेच माझ्यासोबत आहे. हा संपुर्ण देश देखील माझ्यासोबत आहे. माझे चाहते सुद्धा माझ्यावर खुप प्रेम करतात. दीड कोटी लोकांचं माझ्यावर प्रेम आहे.'.'मला काय सांगायचं होतं ते सगळ्यांना माहित आहे. आता यापुढे देखील मी कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करेन. तसंच मी सगळ्यांच समर्थन करतोय. मला सोशल मीडियावर भरपूर प्रेम मिळालं. बॉलिवूडनं जे प्रेम दिलं त्या सगळ्यांचा मी आभीर आहे.'.राजपाल यादवला अटक का करण्यात आली होती?राजपाल यादवने काही वर्षापूर्वी एका व्यावसायिकाकडून ५ कोटी घेतले होते. मात्र सिनेमा फ्लॉप झाल्याने तो पैसे देऊ शकला नाही. व्याजासहित ही रक्कम आता ९ कोटीपर्यंत पोहचली होती. पैसे परत करु न शकल्यानं राजपालला तिहार तरुगांत पाठवण्यात आलं. कोर्टाने त्याला दोन कोटी रक्कम भरण्याचे आदेश देत जामीन मंजूर केला होता. मंगळवारी त्याची अखेर सुटका झाली. .‘फॅमिली मॅन’तिवारी पहायला मिळणार गांधीजींच्या भूमिकेत, महात्मा गांधींजींच्या बायोपिकमध्ये मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.