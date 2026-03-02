'आता काय कॅमेरा तोंडात टाकतो काय?' रणबीर कपूर पापाराझींवर भडकला, Viral Video

VIRAL VIDEO RANBIR KAPOOR: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध सुपरस्टार रणबीर कपूर हा त्यांच्या शांत स्वभावासाठी नेहमीच ओळखला जातो. अनेक वेळा चाहत्यांसोबत किंवा पापाराझींसोबत तो शांततेत वागताना, बोलताना पहायला मिळतो. दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये रणबीर पापाराझींवर भडकल्याचं पहायला मिळालं. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून या व्हिडिओची चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .नक्की काय घडलं?रविवारी रणबीर कपूर एका कार्यक्रमात गेला होता. त्यावेळी त्यांच्यासोबत अभिषेक बच्चनदेखील सहभागी झाला होता. कार्यक्रमात जाण्यासाठी रणबीर घाईघाईत जात असल्याचं पापाराझींना कळालं. त्यानंतर रणबीरला शूट करण्यासाठी कॅमेरामन धावले. परंतु एक कॅमेरा अचानक रणबीरच्या चेहऱ्याजवळ गेला. .त्यावेळी रणबीर संतापून म्हणाला, 'आता काय कॅमेरा तोंडाच्या आत टाकतोय का?' असं म्हणत तो पुढे निघून गेला. परंतु यावेळी देखील त्याच्या चेहऱ्यावर हसू होतं. रणबीर कितीही रागात असला तरी त्याने नंतर वातावरण सावरण्याचा प्रयत्न केला. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .व्हिडिओवर अनेकांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांना रणबीरचा समजूतदारपणा आवडला. अनेकांनी परिस्थिती योग्य हातळल्याबद्दल रणबीरचं कौतूक सुद्धा केलं. परंतु एंकदरितच रणबीर आणि पापाराझींच नातं नेहमीच चर्चेत असतं. तो नेहमीच फोटोग्राफर्सशी मस्करी करताना पहायला मिळतो. सध्या तो त्याच्या रामायण आणि अॅनिमल पार्क सिनेमामध्ये व्यस्त आहे. .बॉलिवूडने नाकारलं, बिझनेसने तारलं! विवेक ओबेरॉय कसा बनला कोट्यवधींचा मालक? नेमके कुठे गुंतवले पैसे? स्वतः सांगितला प्लॅन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.