'आता काय कॅमेरा तोंडात टाकतो काय?' रणबीर कपूर पापाराझींवर भडकला, Viral Video

RANBIR KAPOOR REACTS TO PAPARAZZI: बॉलिवूड सुपरस्टार Ranbir Kapoor सध्या एका व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चेत आला आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान पापाराझींचा कॅमेरा अचानक त्यांच्या चेहऱ्याजवळ आल्याने त्यांनी ‘आता काय कॅमेरा तोंडात टाकतो का?’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
Apurva Kulkarni
Updated on

VIRAL VIDEO RANBIR KAPOOR: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध सुपरस्टार रणबीर कपूर हा त्यांच्या शांत स्वभावासाठी नेहमीच ओळखला जातो. अनेक वेळा चाहत्यांसोबत किंवा पापाराझींसोबत तो शांततेत वागताना, बोलताना पहायला मिळतो. दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये रणबीर पापाराझींवर भडकल्याचं पहायला मिळालं. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून या व्हिडिओची चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

