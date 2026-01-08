Premier

फॉरेनर बायकोचा हट्ट पडलेला बॉलिवूड अभिनेत्याला महागात; परदेशी स्त्रीसोबतच्या लिव्ह इनने झाला पश्चाताप

Bollywood Actor Ruined Personal Life : बॉलिवूडबरोबर हॉलिवूडमध्येही नाव कमावणाऱ्या एका अभिनेत्याने स्वतःच्या हाताने वैयक्तिक आयुष्य खराब केलं. कोण होता हा अभिनेता जाणून घेऊया.
फॉरेनर बायकोचा हट्ट पडलेला बॉलिवूड अभिनेत्याला महागात; परदेशी स्त्रीसोबतच्या लिव्ह इनने झाला पश्चाताप
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक अभिनेते होऊन गेले आहेत ज्यांनी फक्त हिंदी सिनेमातच नाही तर हॉलिवूड सिनेमांमध्येही काम केलं आहे. यातीलच एक म्हणजे सईद जाफरी. त्यांनी ऐंशी नव्वदच्या दशकात अनेक हिंदी सिनेमात काम केलं. त्यांना बरीच प्रसिद्ध मिळाली पण त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य खूप वाईट होतं.

Loading content, please wait...
bollywood actor
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com