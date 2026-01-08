फॉरेनर बायकोचा हट्ट पडलेला बॉलिवूड अभिनेत्याला महागात; परदेशी स्त्रीसोबतच्या लिव्ह इनने झाला पश्चाताप

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक अभिनेते होऊन गेले आहेत ज्यांनी फक्त हिंदी सिनेमातच नाही तर हॉलिवूड सिनेमांमध्येही काम केलं आहे. यातीलच एक म्हणजे सईद जाफरी. त्यांनी ऐंशी नव्वदच्या दशकात अनेक हिंदी सिनेमात काम केलं. त्यांना बरीच प्रसिद्ध मिळाली पण त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य खूप वाईट होतं. .सईद यांनी 1960 पासून हिंदी सिनेमांबरोबर हॉलिवूड सिनेमांमध्येही काम करण्यास सुरुवात केली. ब्रिटिश आणि अमेरिकन सिनेविश्वात त्यांची वेगळी ओळख निर्माण झाली. त्यांच्या अभिनयाचं कौतुक झालं. .पण या सगळ्याचा परिणाम त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर झाला. सईद यांनी 'द विल्बी कॉन्स्पिरसी', 'द मॅन व्हू वुड बी किंग', 'स्फिंक्स' आणि 'अ पॅसेज टू इंडिया','गांधी' या सिनेमांमध्ये त्यांनी काम केलं. या शिवाय अनेक बॉलिवूड सिनेमांमध्येही त्यांनी काम केलं होतं. .सईद यांचं पहिलं लग्न लग्न मधुर यांच्याशी झालं. त्या अभिनेत्री होत्या आणि नंतर लेखिका म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. 1958 मध्ये त्यांनी लग्न केलं आणि त्यांना तीन मुली झाल्या. सईद यांच्यावर पाश्चात्य जीवनशैलीचा विशेष प्रभाव होता. त्यांच्या पत्नीने तसंच राहावं अशी त्यांची इच्छा होती. यामुळे त्यांच्यात मतभेद झाले आणि त्यांनी 1966 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. .त्यानंतर ते एका परदेशी महिलेबरोबर लिव्ह इनमध्ये राहू लागले. याचा त्यांना खूप वाईट अनुभव आला. त्यांना पत्नीपासून वेगळं होण्याच्या निर्णयाचा खूप पश्चाताप झाला. त्यांनी याची कबुली अनेक मुलाखतींमध्ये दिली. .'नटरंग' नंतर अजय-अतुलसोबत काम का नाही केलं? तुमच्यात भांडण झालं का? रवी जाधव यांनी सांगितलं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.