रणवीरच्या 'धुरंधर 2' मध्ये विकीची एन्ट्री, पुन्हा दिसणार लष्कर अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत, 'उरी'शी आहे खास कनेक्शन

Vicky Kaushal to Play Major Vihan Shergill in Dhurandhar 2: आदित्य धर यांच्या 'धुरंधर' सिनेमाला लोकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतलं. या सिनेमाने 1200 कोटींचा गल्ला कमवत मोठी कमाई केली. 2025 मधील सर्वाधिक कमाई करणार सिनेमा धुरंधर ठरला. आता मार्चमध्ये धुरंधर 2 प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीक्वलचं नाव 'धुरंधर -२ द रिवेंज' असणार आहे. दरम्यान या सीक्वलबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या भागात रणवीर सिंगसोबत अभिनेता विकी कौशल सुद्धा पहायला मिळणार आहे. .मिड डेने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, 'धुरंधर २' मध्ये विकी कौशल हा लष्करी सैनिकाच्या भूमिकेत असणार आहे. या सिनेमामध्ये तो मेजर विहान शेरगिल याच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तसंच धुरंधर २ मध्ये रणवीर सिंगसह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त हे मोठे कलाकार आहेतच त्यात आता विकी कौशलची एन्ट्री होणार असल्यानं चाहते प्रचंड खुश आहेत. .या सिनेमामध्ये अक्षय खन्ना हा काही फ्लॅशबॅक सीनमध्ये पहायला मिळणार आहे. धुरंधरच्या पहिल्या भागात त्याच्या प्रेक्षकांमध्ये मोठी क्रेझ पहायला मिळाली. त्यांच्या एन्ट्री सॉंगने तर धुमाकूळ घातला. त्यामुळे पुढच्या भागांमध्ये काही ठिकाणी अक्षय खन्ना पहायला मिळणार आहे. .दरम्यान धुरंधर २ हा सिनेमा १९ मार्च रोजी संपुर्ण जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. बॉर्डर २ सिनेमा प्रदर्शित झाल्यास त्या सिनेमामध्ये धुरंधर २ ची झलक दाखवली जाणार आहे. धुरंधरच्या पहिल्या भागाने 1200 कोटींचा गल्ला कमावला होता. आता त्याचा सिक्वल किती कोटींची कमाई करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.