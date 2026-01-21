Premier

रणवीरच्या 'धुरंधर 2' मध्ये विकीची एन्ट्री, पुन्हा दिसणार लष्कर अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत, 'उरी'शी आहे खास कनेक्शन

VICKY KAUSHAL JOINS RANVEER SINGH: आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’च्या प्रचंड यशानंतर आता ‘धुरंधर २ – द रिवेंज’बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. रणवीर सिंगसोबत या सीक्वलमध्ये अभिनेता विकी कौशलची दमदार एन्ट्री होणार असून, तो मेजर विहान शेरगिल या लष्करी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत झळकणार आहे.
Vicky Kaushal to Play Major Vihan Shergill in Dhurandhar 2: आदित्य धर यांच्या 'धुरंधर' सिनेमाला लोकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतलं. या सिनेमाने 1200 कोटींचा गल्ला कमवत मोठी कमाई केली. 2025 मधील सर्वाधिक कमाई करणार सिनेमा धुरंधर ठरला. आता मार्चमध्ये धुरंधर 2 प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीक्वलचं नाव 'धुरंधर -२ द रिवेंज' असणार आहे. दरम्यान या सीक्वलबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या भागात रणवीर सिंगसोबत अभिनेता विकी कौशल सुद्धा पहायला मिळणार आहे.

