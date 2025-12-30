Premier

'गली बॉय' जोडी परत एकत्र येणार, रणवीर आणि आलिया झोम्बी थ्रिलरमध्ये दिसणार, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Ranveer Singh and Alia Bhatt Reunite for Upcoming Movie: रणवीर सिंग आणि आलिया भट्ट यांची जोडी 'गली बॉय' आणि 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' चित्रपटांनंतर एकत्र दिसणार आहे. या जोडीला झोम्बी थ्रिलर 'प्रलय' मध्ये पाहायला मिळणार आहे, ज्याचे दिग्दर्शक जय मेहता आहेत.
Bollywood News: अभिनेता रणवीर सिंग आणि आलिया भट्ट यांची जोडी गली बॉय सिनेमानंतर प्रचंड हिट झाली. दोघांच्या जोडीचं आणि सिनेमातील अभिनयाचं खूप कौतूक झालं. दरम्यान आता ही जोडी पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दोघेही त्यांच्या अगामी सिनेमामध्ये एकत्र काम करणार असल्याची माहिती आहे.

