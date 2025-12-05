आलिया-रणबीरचं घर की पॅलेस? गृहप्रवेशात दिसला आलिशान स्वर्ग, अभिनेत्रीने शेअर केले फोटो

Ranbir-Alia’s Dream House Revealed : आलिया भट्ट सोशल मीडियावर नेहमची चाहत्यांच्या संपर्कात असते. ती तिचे दैनदिन अपडेट चाहत्यांना देत असते. दरम्यान अशातच काही दिवसापूर्वी रणबीर आणि आलिया भट्ट त्यांच्या नव्या घरात राहायला गेले आहेत. त्यांचं मोठं अलिशान घर पाहण्याची चाहत्यांना प्रचंड इच्छा होती. दरम्यान अशातच आलियाने गृहप्रवेशाचे काही फोटो तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. ते फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. .गेल्या अनेक दिवसापासून आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर नवीन घर बनवत होते. अखेर त्यांच्या स्वप्नातला राजमहल पुर्ण झाला असून त्यांनी गृहप्रवेशही केला आहे. दिवाळी सणाच्या शुभमुहुर्तावर दोघांनी घराची पुजा देखील केली होती. दरम्यान अशातच आता आलिया भट्टने घराचे फोटो शेअर करत चाहत्यांना घराची झलक दाखवली आहे. सध्या त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. .आलियाने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये रणबीर आणि मुलगी राहा सोबत पुजा करताना पहायला मिळाले. तसंच एका फोटोमध्ये आलिया आणि रणबीर गृहप्रवेश करताना पहायला मिळताय. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये आलिया मनोभावे पूजा करताना पहायला मिळतेय. तसंच तिसऱ्या फोटोमध्ये आलियाने लेकीला उचलून घेत पाठमोरा फोटो शेअर केला आहे. सध्या त्यांच्या घराचे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये आलियाने रोज गोल्डन रंगाची साडी नेसली होती. या लूकमध्ये आलिया अधिकच खुलून दिसत होती. तसंच आलियाची सासू देखील घर बघून खूप खुश होती. त्यांनी आलियाला मिठी मारत घराचं कौतूक केलं. यावेळी आलियाने राहाच्या बर्थडे पार्टीचे फोटो सुद्धा शेअर केले आहेत. तिने कॅप्शनमध्ये 'नोव्हेंबर २०२५' असं लिहलं आहे. .स्वानंदीने करुनच दाखवलं! झी मराठीवर तेजश्री प्रधानची मालिका नंबर वन, स्टार प्रवाहच्या प्रसिद्ध मालिकेचा TRP घसरला, कोणाला कोणतं स्थान मिळालं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.