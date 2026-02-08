रस्त्यावर फिरणाऱ्या आजारी वडिलांची कस्टडी नाकारली ! बॉलिवूड स्टार असलेली मराठी अभिनेत्री अचानक झाली गायब

Marathi News : बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार वेगवेगळ्या कलाकृतींमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतात. त्यांना प्रसिद्धीही मिळते. यात काहीजण यशस्वी होऊन आणखी पुढे जातात तर काही जणांची लोकप्रियता कमी काळच टिकते आणि ते इंडस्ट्रीमधून अचानक गायब होतात. आज जाणून घेऊया अशा अभिनेत्रीविषयी.बॉलिवूडमध्ये एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं पदार्पण झालं. तिच्या पहिल्या सिनेमापासूनच तिची तुलना उर्मिला मातोंडकर, माधुरी दीक्षित या अभिनेत्रींशी होऊ लागली. पण नंतर ती अचानक इंडस्ट्रीपासून दूर झाली. ही अभिनेत्री अंतरा माळी. .सुप्रसिद्ध फोटाग्राफर जगदीश माळी यांची अंतरा हे मुलगी आहे. 1988 मध्ये तिने ढुंढते रह जाओगे या सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. तिच्या अभिनयाचं कौतुक झालं. दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांना तिचं टॅलेंट आवडलं आणि त्यांनी तिला संधी देण्याचा निर्णय घेतला. .त्यानंतर अंतराने राम गोपाल वर्मा यांच्याबरोबर अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं. प्रेमकथा हा तामिळ सिनेमा तिने केला. त्यानंतर मस्त, रोड, कंपनी, डरना मना है या सिनेमांमध्ये तिने काम केलं. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ हा तिचा सिनेमा खूप गाजला. या सिनेमाचं अनेक समीक्षकांनी कौतुक केलं पण बॉक्स ऑफिसवर प्रेक्षकांची मनं जिंकण्यात हा सिनेमा अयशस्वी ठरला. .2013 मध्ये मिंक ब्रारने पत्रकार परिषद घेत अंतरावर टीका केली. तिने सांगितलं की, अंतराचे वडील अर्धनग्न अवस्थेत रस्त्यावर फिरताना तिला सापडले. तिने असाही दावा केला की अंतरा त्यांची काळजी घेत नाही. ते अत्यंत आजारी आहेत. त्यामुळे अंतरावर खूप टीका झाली होती..अंतराने नंतर माध्यमांना सांगितलं की, तिचे वडील मानसिकरित्या दुर्बल आहेत. ती स्वतः गरोदर असून तिच्या वडिलांची काळजी ती घेऊ शकत नाही. मिंकने मुद्दाम तिची प्रतिमा खराब करण्यासाठी ही गोष्ट माध्यमांना सांगितली असा आरोपही तिने केला. यानंतर काही महिन्यांनी अंतराच्या वडिलांचं जगदीश माळी यांचं निधन झालं. .अंतराने चे कुरियनशी लग्न केलं आहे. तिला एक मुलगी आहे. सध्या ती इंडस्ट्रीपासून दूर आहे. ."मुलीला फिट्स येत होत्या आणि खिशात पैसे नव्हते" सागर कारंडेने सांगितली ती वाईट आठवण ; म्हणाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.