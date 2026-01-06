जवळ घेऊन फोटो काढला, पुरणपोळी सुद्धा घेतली, दीपिकानं पादुकोणनं स्वीकारली मराठी आईची भेट Viral Video

Deepika Padukone simplicity with Marathi fan mother: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ही तिच्या अभिनयासह साधेपणासाठी सुद्धा ओळखळी जाते. रणवीर आणि दीपिका हे नेहमीच चाहत्यांचं आवडतं कपल आहे. दोघेही 'डाऊन टू अर्थ' स्वभावाचे असल्याचं अनेक चाहत्यांचं म्हणणं आहे. अशातच आता सोशल मीडियावर दीपिकाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिचा साधेपणा आणि नम्र वागणं पुन्हा एकदा सर्वांना पहायला मिळालय. .दीपिकाच्या एका चाहत्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. नुकताच दीपिकाचा बर्थडे झाला आहे. दरम्यान अशातच 'मीड अँड ग्रीट' या कार्यक्रमासाठी दीपिकाला आमंत्रित करण्यात आलं होतं. यावेळी एक चाहता आपल्या आईला देखील सोबत घेऊन आला होता. जेव्हा त्या मुलाच्या आईनं दीपिकाला समोर पाहिलं तेव्हा त्या नम्रपणे तिच्याशी भेटल्या. .दीपिकाने मोठ्या प्रेमानं त्यांना जवळ बसवलं, संवाद साधला. त्यांचा हात हातात घेतला. यावेळी चाहत्यांच्या आईनं बनवून आणलेली पुरणपोळी सुद्धा त्यांनी स्वीकराली. दीपिकाचा हा नम्रपणा पाहून त्या मुलाची आई चांगलीच भारावून गेली होती. सध्या त्यांच्या या भेटीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी दीपिकाच्या साधेपणाचं तोंडभरून कौतूक केलं आहे. .दीपिकाने चाहत्यांच्या आईनं बनवलेली पुरणपोळी आनंदाने स्वीकारली तसंच त्याने आभार देखील मानले. तरुणाने पोस्ट शेअर करत लिहलं की, 'माझी आई दीपिकाला भेटल्यानंतर पुर्णपणे स्तब्ध झाली होती. जेव्हा दीपिकाने तिचा हात धरला. तेव्हा ती थोडी भावूकही झाली. आमच्यासाठी हा क्षण खरंच खूप स्पेशल होता.' असं त्याने व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलय. .Viral News : सोशल मीडियावर व्हायरल झाली दुर्मिळ अडीच रुपयांची नोट; भारतीय चलनात होता वापर, पाहून लोकांनी व्यक्त केले आश्चर्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.