'कोणालाच जास्त काळ सहन करायला नको' काजोलचं लग्नाबाबच वक्तव्य चर्चेत, म्हणाली...'लग्नाला एक्सपायरी डेट हवी'

Bollywood Actress Kajol: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल ही तिच्या बेधडक वक्तव्यामुळे चर्चेत असते. ती तिच्या अभिनयासोबतच कडक स्वभावामुळे सुद्धा प्रसिद्ध आहे. अनेक वेळा ती तिच्या बोलण्यामुळे ट्रोल सुद्धा होत असते. पण तरीही तिला फारसा फरक पडत नाही. आजही तिने तिचा बिनधास्तपणा कायम ठेवलाय. सध्या ती ओटीटीवर आपल्या अभिनयाची छाप पाडताना दिसत आहे..अॅमेझॉन प्राईमवर तिचा 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' शो चर्चेत आला आहे. या शोमध्ये अनेक सेलिब्रिटी त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यातील खुलासे करताना पहायला मिळतात. काजोल आणि ट्विंकल या दोघी या शोला होस्ट करतात. यावेळी त्यांनी केलेल्या बोल्ड स्टेंटमेंटमुळे त्या बऱ्याच वेळा ट्रोलही होतात..अशातच या शोमध्ये नुकतीच अभिनेत्री क्रिती सॅनन आणि अभिनेता विकी कौशलने हजेरी लावली होता. या शोमध्ये संवाद साधताना काजोलने तिचे लग्नाबद्दलचे विचार मांडले. त्यातील एका विधानने अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत. लग्नाबद्दल मत मांडताना ती म्हणाली की, 'लग्नासाठी एक एक्सपायरी डेट असली पाहिजे आणि त्यात काही ऑप्शन्स असले पाहिजे.' .'टू मच वि काजोल अँड ट्विंकल' या शोच्या लेटेस्ट एपिसोडमध्ये क्रिती सेनन आणि विकी कौशल यांनी बऱ्याच गप्पा मारल्या. यावेळी लग्न, मैत्री आणि नात्यावर त्यांनी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. 'धिस ऑर दॅट' या सेक्शनमध्ये त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला. 'लग्नामध्ये काही रिन्युएबल केलं पाहिजे का? नुतनीकरणाचा ऑप्शन किंवा एक्सपायरी डेट असावी का?' या प्रश्नाचं उत्तर निवडताना ट्विंकल खन्ना, विकी कौशल आणि क्रितीने रेड झोन निवडला. म्हणजे त्यांनी याबाबत असहमती दर्शवली. .परंतु काजोलचं उत्तर चकित करणारं होतं. ती ग्रीन झोनच्या दिशेने जाताना दिसली. तिने होकार सुद्धा दिला. तेव्हा ते पाहून ट्विंकल तिला म्हणाली की, 'लग्न म्हणजे वॉशिंग मशीन नव्हे' त्यावर काजोलने तिला प्रश्न उपस्थित केला की, 'तुमचं लग्न योग्य व्यक्तीशीच होईल याची काय गॅऱेंटी?'.पुढे बोलातना काजोल असंही म्हणाली की, 'एखादा रिन्युएनबल ऑप्शन असलाच पाहिजे. जर एखादी एक्सपायरी डेट असेल तर कोणालाच जास्त दिवस सहन करावं लागणार नाही.' हे काजोलचं उत्तर ऐकून क्रिती म्हणाली, 'तुम्ही यावर सहमत असाल तर घरातल्यांची तर चांदी आहेत. त्यानंतर पैशाने आनंद खरेदी करता येतो का?' या प्रश्नावर काजोलने रेड झोनची निवड केली.