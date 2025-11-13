Premier

'कोणालाच जास्त काळ सहन करायला नको' काजोलचं लग्नाबाबच वक्तव्य चर्चेत, म्हणाली...'लग्नाला एक्सपायरी डेट हवी'

KAJOL SAYS MARRIAGE SHOULD HAVE AN EXPIRY DATE: अभिनेत्री काजोलचं एक वक्तव्य सध्या चर्चेत आलं आहे. 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' याशोमध्ये तिने लग्नाला एक्सपायरी डेट असली पाहिजे असं मत मांडलय. तिच्या या वक्तव्यामुळे सगळेच चकित झालेत.
Bollywood Actress Kajol

KAJOL SAYS MARRIAGE SHOULD HAVE AN EXPIRY DATE

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood Actress Kajol: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल ही तिच्या बेधडक वक्तव्यामुळे चर्चेत असते. ती तिच्या अभिनयासोबतच कडक स्वभावामुळे सुद्धा प्रसिद्ध आहे. अनेक वेळा ती तिच्या बोलण्यामुळे ट्रोल सुद्धा होत असते. पण तरीही तिला फारसा फरक पडत नाही. आजही तिने तिचा बिनधास्तपणा कायम ठेवलाय. सध्या ती ओटीटीवर आपल्या अभिनयाची छाप पाडताना दिसत आहे.

