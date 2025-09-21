करीनाचा 'या' अभिनेत्यासोबत व्हायरल झालेला आक्षेपार्ह व्हिडिओ, बॉबी देओलच्या बायकोने सुद्धा मारलेली कानशिलात

देशातील टॉपची अभिनेत्री जिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये काम केलं. परंतु तिचं आयुष्य खूप वादात होतं. इतकं की एका सिनेमाच्या सेटवर बॉबी देओलच्या पत्नीने तिच्या कानशिलात लगावली होती. तसंच एका मोठ्या कलाकरासोबत आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. .या अभिनेत्रीच्या संपुर्ण कुटुंबाचा बॉलिवूडशी संपर्क आहे. तिचे आजोबा,आई वडिल सुद्धा बॉलिवूडमध्ये कलाकार होते. या अभिनेत्रीचं नाव आहे करीना कपूर. करीनाने 2000मध्ये रिफ्युजी चित्रपटातून अभिनयला सुरुवात केली. अनेक फ्लॉप चित्रपटामुळे ती चर्चेत आली. 2001मध्ये ती अजनबी चित्रपटात पहायला मिळाली. त्यावेळी बॉबी देओल सोबत तिने स्क्रीन शेअर केली. या चित्रपटात बिपाशा बसु, अक्षय कुमार सुद्धा होते..त्यावेळी करीनाचे सेटवर बिपाशा बसू, तसंच बॉबी देओलच्या पत्नी तान्यासोबत भांडण झाले. तान्या बिपाशाची कॉस्ट्यूम डिझायनर होती. परंतु करिनाला वाटत होतं की, बिपाशाला जास्त काही मिळतय. त्यामुळे एकदा करिना आणि बिपाशामध्ये वाद झाला. त्यावेळी करिनाने बिपाशाचा काली बिल्ली म्हणून उल्लेख केला. त्यानंतर करिनाचं बॉबी देओलची पत्नी तान्यासोबत वाद झाला. तेव्हा तान्याने करिनाच्या कानशिलात लगावली. त्याआधी करिनाने बिपाशाला मारल्याची बोललं जातय..तसंच करीना शाहिद कपूरसोबतच्या आक्षेपार्ह व्हिडिओमुळे सुद्धा चर्चेत आली होती. जेव्हा ते दोघे रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यावेळी त्याच्या व्हिडिओने बॉलिवूडमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. परंतु अनेक वर्ष डेट केल्यानंतर शाहिद आणि करीना यांचं ब्रेकअप झालं. त्यानंतर काही वर्षातच करीनाने सैफ अली खानसोबत लग्न केलं. .लहान वयातच राज कपूर यांची लागलेली वेश्या वस्तीत जाण्याची सवय; वडिलांनी दिलेली कडक शिक्षा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.