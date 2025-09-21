Premier

करीनाचा 'या' अभिनेत्यासोबत व्हायरल झालेला आक्षेपार्ह व्हिडिओ, बॉबी देओलच्या बायकोने सुद्धा मारलेली कानशिलात

Kareena Kapoor Shocking Controversie: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री करिना कपूर हिचा आज वाढदिवस. तिला बेबो नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. परंतु करिनाचं आयुष्यात अनेक गोष्टी घडल्या. ज्यामुळे ती चर्चेत आली होती.
Apurva Kulkarni
देशातील टॉपची अभिनेत्री जिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये काम केलं. परंतु तिचं आयुष्य खूप वादात होतं. इतकं की एका सिनेमाच्या सेटवर बॉबी देओलच्या पत्नीने तिच्या कानशिलात लगावली होती. तसंच एका मोठ्या कलाकरासोबत आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.

