बाबो...! क्रिती सनॉनचा बॉयफ्रेंड तिच्यापेक्षा 8 वर्षाने लहान, शेअर केले फोटो, नेटकरी म्हणाले...'क्युट जोडी'

Bollywood News: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री क्रिती सनॉन हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने हिरोपंती सिनेमातून प्रसिद्ध मिळवली. ती आजदेखील यशाच्या शिखरावर आहे. अशातच आता क्रिती सनॉन पुन्हा तिच्या अफेअरमुळे चर्चेत आली आहे. तिचं नाव कबीर बाहियाशीसोबत जोडलं जातय. क्रितीनं कबीरसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केलय. त्यामुळे सोशल मीडियावर सध्या क्रितीची जोरदार चर्चा होताना पहायला मिळतेय..क्रिती सनॉन हिने सोशल मीडियावर फोटो शेअर केल्याने तिनं तिचं नातं अधिकृत केल्याच्या चर्चा नेटकऱ्यांमध्ये रंगताना पहायला मिळतय. सध्या तिने शेअर केलेले फोटो व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये दोघांची जवळीकता पाहता 'हाच क्रितीचा बॉयफ्रेंड आहे' असा अंदाज नेटकरी लावताना पहायला मिळताय. .क्रितीने 26 ऑक्टोबर रोजी तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर कबीर बाहियासोबतचे फोटो पोस्ट केले आहे. या फोटोमध्ये दोघेही रोमँटिक अंदाजात पहायला मिळताय. अशातच आता दोघांसोबत वरुन धवण सुद्धा दिसून येतोय. अबू धाबी इथल्या एतिहाद अरेनामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या UFC 321 या फाईट नाईटसाठी तिघे उपस्थित होते. यावेळी क्रिती आणि कबीर दोघेही रोमँटिक अंदाजात पहायला मिळाले..क्रिती आणि कबीर यांच्या डेटिंगच्या अफवा गेल्या काही दिवसापासून रंगत आहे. क्रितीने दिवाळी सुद्धा कबीरसोबत सेलिब्रिट केल्याचं बोललं जातय. तसंच ग्रीसमध्ये क्रितीने तिचा वाढदिवस कबीरसोबत साजरा केला होता. त्यावेळी दोघांनी एकत्र वेळ घालवलेले फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. तसंच अनेक कार्यक्रमात दोघेही एकत्र पहायला मिळाले. त्यामुळे क्रितीच्या चाहत्यांकडून ती कबीरसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं बोललं जातय..कबीर बहिया कोण आहे?कबीर बहिया हा एक ब्रिटीश व्यापारी आहे. तसंच त्यांच शिक्षण इंग्लंडमधल्या बोर्डिंग स्कूलमध्ये झालय. तसंच युकेमध्ये असलेल्या ट्रॅव्हल एजन्सी साउथॉल ट्रॅव्हलचा तो मालक आहे. तसंच तो एम एस धोनीचा मेहुणा आहे. सध्या सोशल मीडियावर क्रिती आणि कबीरची चर्चा होताना पहायला मिळतेय..