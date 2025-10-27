Premier

बाबो...! क्रिती सनॉनचा बॉयफ्रेंड तिच्यापेक्षा 8 वर्षाने लहान, शेअर केले फोटो, नेटकरी म्हणाले...'क्युट जोडी'

Kriti Sanon Confirms Relationship with Kabir Bahia: अभिनेत्री क्रिती सनॉन हिची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय. तिने तिच्यापेक्षा 8 वर्षाने लहान असलेल्या बॉयफ्रेंडसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. नेटकऱ्यांना दोघांची जोडी प्रचंड आवडली आहे.
Kriti Sanon Confirms Relationship with Kabir Bahia, 8 Years Younger Boyfriend Goes Viral

Bollywood News: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री क्रिती सनॉन हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने हिरोपंती सिनेमातून प्रसिद्ध मिळवली. ती आजदेखील यशाच्या शिखरावर आहे. अशातच आता क्रिती सनॉन पुन्हा तिच्या अफेअरमुळे चर्चेत आली आहे. तिचं नाव कबीर बाहियाशीसोबत जोडलं जातय. क्रितीनं कबीरसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केलय. त्यामुळे सोशल मीडियावर सध्या क्रितीची जोरदार चर्चा होताना पहायला मिळतेय.

