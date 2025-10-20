Premier

वन नाईट स्टॅंडनंतर गर्भवती राहिली अभिनेत्री, नंतर जे घडलं त्यावर अभिनेत्री म्हणाली...'भयंकर ब्लीडिंग...'

Kubbra Sait Reveals Painful Experience of Abortion at 30: बॉलिवूड अभिनेत्री कुब्रा सेत हिने वयाच्या ३० व्या वर्षी झालेल्या अनपेक्षित गर्भधारणेनंतर गर्भपाताचा निर्णय घेतला. या काळात तिला प्रचंड रक्तस्त्राव, मानसिक ताण आणि शारीरिक वेदना सहन कराव्या लागल्या.
Kubbra Sait Reveals Painful Experience of Abortion at 30

Kubbra Sait Reveals Painful Experience of Abortion at 30

सोशल मीडियावर नेहमीच सेलिब्रिटींच्या पर्सनल आयुष्यावर चर्चा रंगताना पहायला मिळते. त्याचर्चेत त्यांच्या अफेर्सच्या चर्चा सुद्धा खुप रंगतात. अशातच काही लोक प्रेमात इतके वहावत जातात की, त्यांच्याकडून नको त्या गोष्टी घडतात. त्यानंतर त्यांना गर्भपातासारखा कठीण निर्णय घ्यावा लागेल. असाच काहीसा प्रकार घडला बॉलिवूडमधील एका अभिनेत्रीबरोबर. जी लहान वयात गर्भवती झाली. आणि ३० गर्भपात झाल्यानंतर तिला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.

