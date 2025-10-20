वन नाईट स्टॅंडनंतर गर्भवती राहिली अभिनेत्री, नंतर जे घडलं त्यावर अभिनेत्री म्हणाली...'भयंकर ब्लीडिंग...'

सोशल मीडियावर नेहमीच सेलिब्रिटींच्या पर्सनल आयुष्यावर चर्चा रंगताना पहायला मिळते. त्याचर्चेत त्यांच्या अफेर्सच्या चर्चा सुद्धा खुप रंगतात. अशातच काही लोक प्रेमात इतके वहावत जातात की, त्यांच्याकडून नको त्या गोष्टी घडतात. त्यानंतर त्यांना गर्भपातासारखा कठीण निर्णय घ्यावा लागेल. असाच काहीसा प्रकार घडला बॉलिवूडमधील एका अभिनेत्रीबरोबर. जी लहान वयात गर्भवती झाली. आणि ३० गर्भपात झाल्यानंतर तिला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. .ती अभिनेत्री म्हणजे कुब्रा सेत. सेक्रेड गेम्समुळे ती चर्चेत आली. परंतु तिने एका मुलाखतीत तिच्या पास्ट बद्दल सांगितलय. त्यात तिने द्विधा मनस्थितीवर भाष्य केलय. ती तिच्या भावना व्यक्त करताना म्हणाली, 'जे माझ्यासोबत घडलं ते फार वाईट होतं. मला त्यातून बाहेर येण्यास बराच वेळ लागला. पण जेव्हा तुमच्या आयुष्यात अशा अनपेक्षित गोष्टी घडतात त्यावेळी तुम्ही द्विधा मनस्थितीत सापडता.'.पुढे बोलताना क्रुबा म्हणाली, 'त्यावेळी तुमच्या आयुष्यात असं काही घडतं की, तुम्हाला हे देखील माहित नसतं की, तुम्ही जे करताय ते योग्य आहे की नाही. पण आज मी विश्वासाने सांगते की, मी जो निर्णय घेतलेला, तो योग्यच होता. कारण जर मी चूक केली असती तर त्याचे परिणाम मला मरेपर्यंत भोगावे लागले असते.'.'मी जेव्हा गर्भपात केला तेव्हा मला प्रचंड त्रास झाला. माझं शुटिंग सुरु असताना मला प्रचंड त्रास व्हायचा. खूप जास्त प्रमाणात रक्तस्त्राव व्हायचा आणि खुप चिड चिड व्हायची. त्या काळी मला खुप मानसिक त्रास झाल्याचं' कु्ब्रा म्हणाली. .२०२२ मध्ये तिच्या 'ओपन बुक नॉट क्वाइट अ मेमोयर' या पुस्तकात तिने तिच्यासोबत आलेला अनुभव शेअर केला आहे. पुस्तकातील हा अनुभव लिहिल्यानंतर मला कळलं की, मी घेतलेला निर्णय योग्य होता. असही ती बोलताना म्हणाली. .सलमानच्या गाजलेल्या तेरे नामचा सिक्वेल येणार ? निर्माते म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.