'इन्तेहाँ हो गई इंतजार की'... धकधक गर्लचा जुन्या गाण्यावर भन्नाट डान्स, व्हिडिओमध्ये दिसलं अलिशान घर

Bollywood News: बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिच्या डान्सची चर्चा नेहमीच होताना पहायला मिळते. तिच्या डान्सचे लाखो चाहते आहेत. तिच्या दिलखेचक अदा चाहत्यांना प्रचंड आवडतात. अशातच आता चाहत्यांना माधुरी दीक्षितची भूरळ पडलेलं पहायला मिळते, ती पण एका व्हिडिओमुळे. या व्हिडिओमध्ये माधुरी दीक्षितने भन्नाट डान्स केलाय. यावेळी तिने तिच्या घराची सुद्धा झलक चाहत्यांना दाखवली आहे. .1984 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'शराबी' चित्रपटातील 'इन्तेहाँ हो गई इंतजार की' या गाण्यातील शेवटच्या कडव्यावर तिने डान्स केलाय. गेल्या अनेक दिवसापासून हे गाणं ट्रेडिंगमध्ये आहे. या गाण्याचे अनेकांनी रील बनवले आहे. त्यात आता माधुरीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. हे गाणं कुशोर कुमार आणि आशा भोसले यांनी गायलंय. .माधुरीने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यावेळी तिने ऑफ व्हाईट रंगाचा ड्रेस घातला आहे. त्यावर छान असं जॅकेट सुद्धा आहे. या व्हिडिओमध्ये तिच्या डान्समधून घराची झलक पहायला मिळतेय. या व्हिडिओमध्ये तिच्या घरातील भिंतीवर असलेलं खास पेटिंग चाहत्यांच्या नजरेत आलय. हे पेटिंग प्रसिद्ध चित्रकार एम. एफ. हुसेन यांचं आहे. हुसेन हे माधुरीचे खूप मोठे फॅन होते. .दरम्यान माधुरीच्या डान्सच्या व्हिडिओवर अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत कौतूक केलय. अनेक कलाकारांनी सुद्धा तिच्या डान्सला दाद दिलीय. प्रीती झिंटा, शिल्पा शेट्टी, सुभाष घईसह अनेक कलाकरांनी धकधक गर्लच्या डान्सवर भन्नाट कमेंट्स केल्यात. माधुरी दिलखेचक अदा सगळ्यांनाच भावते. तिच्या डान्ससह तिचे हावभाव आणि हासरा चेहरा सगळ्यांना आकर्षित करतो. .'या' अभिनेत्यावर जीव ओवाळून टाकायची रेखा! लग्न केलं, परंतु त्याच्या आईने धक्के मारत बाहेर काढलं, संसार सुरु होण्याआधीच मोडला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.