भर पावसातला रोमान्स, बोल्ड सीन, ‘त्या’ गाण्यातील इंटिमेंट सीन आठवले की, आजही नाराज होते माधुरी

MADHURI DIXIT ONCE REGRETTED BOLD DAYAVAN SONG: बॉलिवूडची धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित हिने ८०-९० च्या दशकात अनेक सुपरहिट गाणी दिली. मात्र ‘दयावान’ सिनेमातील ‘आज फिर तुम पे प्यार आया है’ या गाण्यातील बोल्ड सीनबद्दल तिने एका मुलाखतीत खंत व्यक्त केली होती.
Apurva Kulkarni
Updated on

Madhuri Dixit Dayavan Song Controversy: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिचा मोठा चाहता वर्ग आहे. तिच्या अभिनयाबरोबरच तिच्या सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. सोशल मीडियावर माधुरी दीक्षितची मोठी चर्चा असते. तिने 90 च्या दशकामध्ये अनेक सुपरहिट गाणी दिली. परंतु माधुरीचं एक गाणं ज्यात तिने सर्वात बोल्ड आणि इंटीमेट सीन दिले होते.

