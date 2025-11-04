मलायकाचा बॉयफ्रेंड? फिटनेस क्वीनसोबत दिसणारा तो मिस्ट्री मॅन कोण? अभिनेत्रीपेक्षा 17 वर्षांनी आहे लहान

Malaika Arora boyfriend: 50 वर्षाची मलायका अरोर ही तिच्या फिटनेसमुळे आणि लूकमध्ये नेहमी चर्चेत असते. ती तिच्या लूकने सर्वांना घायाळ करते. ५० वर्षाची असूनही आज ती तीसीमधल्या मुलीसारखी दिसते. दरम्यान अशातच ती हॉलिवूड गायक एनरिक्यू इगलिसिसच्या मुंबई इथल्या कॉन्सर्टमध्ये आली होती. यावेळी मलायकासोबत एक हँडसम मुलगा पहायला मिळाला. तेव्हापासून तो तिचा बॉयफ्रेंड तर नाही ना? अशा चर्चा रंगू लागल्या आहे..मलायकासोबत कॉन्सर्टमध्ये दिसलेला मुलाचं नाव हर्ष मेहता आहे. तो एक हिरे व्यापारी आहे. हर्ष सध्या 33 वर्षांचा आहे. बेल्जियमध्ये त्याचा एक डायमंडचा व्यवसाय आहे. मलायका आणि हर्ष यांच्यात जवळपास 17 वर्षांचं अंतर आहे. कॉन्सर्टमध्ये हर्ष आणि मलायका एकमेकांसोबत नाचताना, गाणी गाताना आणि गप्पा मारताना पहायला मिळाले. यावेळी मलायकाने पांढऱ्या रंगाचा टँक टॉप घातला होता. तर हर्षने व्हाईट रंगाचा शर्ट परिधान केला होता. पण तो खरंच मलायकाला डेट करत आहे का? यावर अद्याप दोघांनीही प्रतिक्रिया दिल्या नाही. .मलायका आरोरासोबत दिसणाऱ्या हर्ष मेहता सध्या मिस्ट्री मॅनमधून सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. परंतु नेटकऱ्यांमध्ये अशी चर्चा रंगलीय की, दोघांची भेट कशी झाली? दोघांमध्ये नक्की मैत्री कशी झाली? आणि दोघे खरंच रिलेशनशिपमध्ये आहेत का? अशा चर्चा रंगू लागल्यात. हर्ष मलायकापेक्षा 17 वर्षांने लहान असल्याने तिच्यावर टिका सुद्धा केली जातेय. .मलायकाचं 1998 साली अरबाज खानसोबत लग्न झालं होतं. त्यांना अरहान खान नावाचा मुलगा सुद्धा आहे. परंतु 2017 मध्ये अरबाजसोबत मलायकाने घटस्फोट घेतला. त्यानंतर अभिनेत्री मलायका अर्जुन कपूर याच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. परंतु गेल्या वर्षी दोघांमध्ये दुरावा आला. सध्या मलायका सिंगल आहे. त्यामुळे या मिस्ट्री मॅनसोबत तिचं नाव जोडलं जातय. .Video: प्राजक्ता माळीला काय झालंय? रेड कार्पेटवर अशा का अवतारात आली? फोटोग्राफर्सना सुद्धा कळेना, नंतर म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.