एका रात्रीत स्टार, पण दाऊदसोबतच्या फोटोनं करिअर उद्ध्वस्त; ३२ वर्षांनी मंदाकिनीने सोडलं मौन, म्हणाली, त्याने...

‘राम तेरी गंगा मैली’ या चित्रपटातून रातोरात स्टार झालेली प्रसिद्ध अभिनेत्री मंदाकिनी हिचे नाव एकेकाळी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमसोबत जोडण्यात आले होते. अभिनेत्री मंदाकिनी आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यांचा एक फोटो तुफान व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये या दोघांचे अफेअर सुरु असल्याच्या चचर्चा केल्या जात होत्या. मात्र तब्ब्ल ३२ वर्षानंतर या फोटोबद्दल अभिनेत्री मंदाकिनी हिने सविस्तर माहिती दिली आहे. .एका मुलाखतीमध्ये प्रसिद्ध अभिनेत्री मंदाकिनी हिने भारत आणि पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघांदरम्यान झालेल्या एका सामन्यातील मंदाकिनी आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या फोटोबद्दल कहाणी सांगितली आहे. आतापर्यंत या फोटोबद्दल या दोघांमध्ये वैयक्तिक संबंध असल्याचा दावा केला जात होता. परंतु अभिनेत्री मंदाकिनी दाऊदला ओळखत नव्हती आणि ती त्याच्या आमंत्रणावरून दुबईला गेली नव्हती, असा खुलासा तिने केला आहे..FDA: अकरा रुपयांचे सलाईन ३२५ रुपयांना, दर नियंत्रणासाठी ‘एफडीए’चे ‘एनपीपीए’ला पत्र .काय म्हणाली मंदाकिनी?दुबईतील शारजा क्रिकेट स्टेडियमवर १९९४ मध्ये, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना सुरू होता. यावेळी स्टेडियममधून मंदाकिनी आणि दाऊद इब्राहिम यांचे फोटो समोर आले होते. या फोटोमुळे या दोघांमध्ये अफेअर सुरु असल्याच्या चर्चा केल्या जात होत्या. मात्र एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री मंदाकिनीने खुलासा केला आहे की, ती दाऊदला भेटायला नव्हे, तर एका शोसाठी दुबईला गेली होती..मुलाखतीत अभिनेत्रीने सांगितले की, दाऊदने तिला तिथे आमंत्रित केले नव्हते. ती शोसाठी गेली होती आणि त्यानंतर सामना पाहायला गेली, जिथून हे फोटो लीक झाले. लोक काय लिहितात किंवा काय म्हणतात यावर आमचे नियंत्रण नसते. एक कलाकार म्हणून मी अनेक लोकांना भेटते. पण दाऊदसोबत फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ज्या प्रकारच्या बातम्या पसरल्या, त्यावर आपण कंट्रोल ठेऊ शकत नाही..फोटोंमुळे करिअर उद्ध्वस्तत्याचबरोबर या फोटोंमुळे अभिनेत्री मंदाकिनी हिचे मोठे नुकसान झाले. या फोटोमुळे अनेक वाद आणि अडचणी निर्माण झाल्याचे तिने मुलाखतीत म्हटले आहे. व्हायरल फोटोमुळे तिच्या चित्रपट कारकिर्दीवर मोठा परिणाम झाला. "नंतर माझ्या लक्षात आले की हे सर्व सांभाळण्यासाठी एका टीमची गरज असते." असे तिने म्हटले आहे..१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर दाऊद इब्राहिम दुबईला पळून गेला होता. पोलीस त्याच्या मागावर होते, पण जेव्हा एका क्रिकेट सामन्यातील मंदाकिनी आणि दाऊद यांचे फोटो समोर आले, तेव्हा संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. त्यांच्या वैयक्तिक संबंधांच्या अफवांना जोर चढला. यानंतर, पोलिसांनी मुंबई हल्ल्यांचा सूत्रधार दाऊदबद्दल मंदाकिनीची चौकशी केली, पण नंतर त्याला निर्दोष ठरवले, अशी माहिती मंदाकिनीने मुलाखतीत दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.