पैशांसाठी आईने केला अभिनेत्रीचा छळ, स्टेजवर तासन् तास नाचूनही घरी उपाशी ठेवलं जायचं; मृत्यूसमयीही पडली एकटी

Bollywood Actress Abusive Life : बॉलिवूडमध्ये एक अशी अभिनेत्री होऊन गेली जिच्या आईने पैशांसाठी तिचा अतिशय छळ केला. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आलेल्या अनेक अभिनेत्री या त्यांच्या आई-वडिलांच्या हट्टाखातर आल्या आहेत असं अनेकदा म्हटलं जातं. तर काही तरुणींनी तर घर चालवण्यासाठी बॉलिवूडमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. अशीच एक अभिनेत्री बॉलिवूडमध्ये होऊन गेली जी प्रसिद्ध तर झाली पण वैयक्तिक आयुष्यात खूप दुःखी होती. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.

