पैशांसाठी आईने केला अभिनेत्रीचा छळ, स्टेजवर तासन् तास नाचूनही घरी उपाशी ठेवलं जायचं; मृत्यूसमयीही पडली एकटी

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आलेल्या अनेक अभिनेत्री या त्यांच्या आई-वडिलांच्या हट्टाखातर आल्या आहेत असं अनेकदा म्हटलं जातं. तर काही तरुणींनी तर घर चालवण्यासाठी बॉलिवूडमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. अशीच एक अभिनेत्री बॉलिवूडमध्ये होऊन गेली जी प्रसिद्ध तर झाली पण वैयक्तिक आयुष्यात खूप दुःखी होती. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे सलमा बैग म्हणजेच सगळ्यांची लाडकी बेबी नाझ किंवा नाझ. सलमाचा जन्म 1944 मध्ये मुंबईत झाला. ती बॉलिवूडमधील सगळ्यात जास्त मानधन घेणारी बालकलाकार होती. पण हे यशच तिच्या आयुष्यातील खरं दुःख होतं. तिला मिळणाऱ्या पैशांसाठीच तिचे आई-वडील तिला सांभाळत होते. .सलमाचे वडील मिर्झा दाऊद बैग बॉलिवूडमध्ये लेखक होते. पण पुढे त्यांना फार काम बॉलिवूडमध्ये मिळू शकलं नाही. त्यामुळे ते घरीच राहू लागले. तर सलमा उत्तम नृत्य करायची त्यामुळे विविध ठिकाणी स्टेज शो करून ती कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू लागली. तिला प्रत्येक शोसाठी शंभर रुपये मिळायचे. चौथ्या वर्षी तिने बॉलिवूडमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. पण या पैशांमुळेच तिच्या आईचे डोळे फिरले..नाझची आई पैशाची लोभी बनली. नाझला शिकयच होतं पण तिची आई पैशांसाठी इतकी लोभी होती की ती तिला जबरदस्ती काम करायला लावायची, राज कपूर यांनी नाझला शिक्षणासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण तिच्या आईने तो प्रस्ताव नाकारला. तिची आई सतत तिच्यासाठी चित्रपटाच्या ऑफर्स स्वीकारायची. त्यामुळे नाझला शिक्षण सोडावं लागलं आणि करिअरकडे लक्ष द्यावं लागलं. तर तिच्या वडिलांनीही यात हस्तक्षेप केला नाही. .याबद्दल स्टारडस्टला दिलेल्या मुलाखतीत नाझ म्हणतात की,". माझ्या आईला माझ्याकडून पैसे कमवण्याची सवय होती आणि ती हे सोपे जीवन सोडू इच्छित नव्हती. तिच्या तिच्या सुखसोयींसाठी मी काम करावं असं वाटत होतं. मी लहान होते. माझे कोणीही मित्र नव्हते. मी कधीच खेळायचे नाही. मला साधं जेवणही मिळायचं नाही. जेव्हा मी शूटिंगवरून थकून घरी यायचे तेव्हा मला साधं दूधही दिलं जायचं नाही. "."माझे आई-वडील सतत भांडत असायचे. अनेकदा मी घरी उपाशी झोपले आहे. पण त्यांना माझी काळजी नव्हती. मी कितीवेळा उपाशी झोपले आहे हे मी मोजू शकत नाहीत.".काही वर्षांनी नाझ इंडस्ट्रीमधील एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री बनली. तेव्हा तिच्या आईचं एका कॅमेरामन बरोबर प्रेमप्रकरण सुरु होतं. तिच्या आईने तिच्या वडिलांना घरातून हाकललं आणि ती त्या कॅमेरामन सोबत राहू लागली. तर इकडे नाझ देवदास, बूट पॉलीश या सिनेमांमध्ये व्यस्त होती. तिला कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये अभिनयासाठी सन्मानित करण्यात आलं..नाझने आईच्या त्रासाला कंटाळून अनेकदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तिने पहिल्यांदा विहिरीत उडी मारू जीव देण्याचा प्रयत्न केला पण तिच्या आयाने तिला वाचवलं. जेव्हा तिच्या आईला याविषयी समजलं तेव्हा घाबरून जाण्याऐवजी तिला कानाखाली मारलं.तिने पुन्हा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हासुद्धा तिच्या आयाने तिला वाचवलं. .नाझने नंतर डबिंग आर्टिस्ट म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. श्रीदेवीसाठी तिने पहिल्यांदा डबिंग केलं होतं. आई-वडील वारल्यानंतर तिने सुब्बीराज या अभिनेत्याशी लग्न केलं. त्यानंतर ती आनंदी आयुष्य जगू लागली. "मी कल्याणजी-आनंदजी नाईट्ससोबत देशात आणि परदेशात शोज करायला सुरुवात केली आहे. मी मुंबई दूरदर्शनसाठी अधूनमधून कार्यक्रम करते आणि श्रीदेवीसारख्या काही दक्षिण भारतीय नायिकांसाठी बरेच डबिंग करते. माझे पतीही तसेच करतात. कसा तरी, माझ्या मनात नेहमीच अशी भावना असते की एक दिवस ब्रेक येईल. मला पुन्हा संधी मिळेल, जेव्हा मी हे सिद्ध करू शकेन की मी फक्त एक अविवाहित व्यक्ती नव्हतो. मला माहित नाही की मला पुन्हा नाव आणि प्रसिद्धी कधी मिळेल, पण मी प्रयत्न करत राहीन..." असं तिने मुलाखतीत सांगितलं होतं. .51 व्या वर्षी तिचं लिव्हरच्या आजाराने निधन झालं. तिला सतत तंबाखू खाण्याची सवय होती. अखेरच्या काळात त्या कोमामध्ये होत्या. त्यातच त्यांचं निधन झालं. कपूर कुटुंबाशी त्यांचं नातं होत पण त्यांच्यापासूनही त्या दुरावल्या होतंय. त्याच्या अंत्यसंस्कारालाही कुणी उपस्थित नव्हतं.