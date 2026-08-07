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'धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतरही शूटिंग सुरूच...' सनी देओलबद्दल संजीदा शेख म्हणाली, 'खूप काही...'

SANJEEDA SHEIKH PRAISES SUNNY DEOL'S PROFESSIONALISM:'इक्का' सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यानचा अनुभव सांगताना संजीदा शेखने सनी देओलच्या प्रोफेशनॅलिझमचं भरभरून कौतुक केलं.
SUNNY DEOL

SANJEEDA SHEIKH ON SUNNY DEOL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUNNY DEOL CONTINUED SHOOTING AFTER DHARMENDRA'S DEMISE: बॉलिवूड अभिनेत्री संजीदा शेख हिने अनेक मालिका, सिनेमामध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच तिने एका मुलाखतीत अभिनेता सनी देओलच्या प्रोफेशनॅलिझमचं खुप कौतूक केलं. त्यांच्यासोबतच्या'इक्का' सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यानचा अनुभव सांगितला. तसंच यावेळी सनी देओलबाबत तिने एक मोठा खुलासा केला.

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