'धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतरही शूटिंग सुरूच...' सनी देओलबद्दल संजीदा शेख म्हणाली, 'खूप काही...'

SUNNY DEOL CONTINUED SHOOTING AFTER DHARMENDRA'S DEMISE: बॉलिवूड अभिनेत्री संजीदा शेख हिने अनेक मालिका, सिनेमामध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच तिने एका मुलाखतीत अभिनेता सनी देओलच्या प्रोफेशनॅलिझमचं खुप कौतूक केलं. त्यांच्यासोबतच्या'इक्का' सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यानचा अनुभव सांगितला. तसंच यावेळी सनी देओलबाबत तिने एक मोठा खुलासा केला. .हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत संजीदा म्हणाली, 'धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतरही सनी देओल नियमितपणे शूटिंगसाठी सेटवर येत होते. त्या काळात ते काही दिवसांचा ब्रेक घेऊ शकले असते. परंतु त्यांनी तसं केलं नाही.'.ती म्हणाली, 'मला अजूनही आठवतं की, धर्मेंद्र सरांचं निधन झालं त्यानंतर सनी सर सेटवर येयचे. इतकं मोठं दु:ख असूनही त्यांनी शुटिंग थांबवलं नाही. ते वेळेत येयचे आणि आपलं काम पूर्ण करायचे. त्यांच्याकडून प्रोफेशनॅलिझम शिकायला मिळालं.'.अक्षय खन्ना आणि सनी देओल यांचा इक्का सिनेमा कोर्टरुम ड्रामा आहे. या सिनेमात सनीनं एका हुशार वकिलाची भूमिका साकारली आहे. सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर प्रेक्षकांकडून त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. IMDb वर या सिनेमाला 5.5 रेटिंग आहे. .पुरस्कार सोहळ्यात नाना पाटेकरांनी माधुरीची घेतली फिरकी, म्हणालेले... 'तुला खुप मिळाले पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.