सारा अली खानला केदारनाथमध्ये येण्यास बंदी! मंदिर प्रशासनाचा निर्णय, म्हणाले...'ती स्वत:ला सनातनी मानत असली तरी ती..'

SARA ALI KHAN KEDARNATH ENTRY BAN AFFIDAVIT RULE CONTROVERSY NEWS:बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान ही नेहमीच तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर देवदर्शनाचे फोटो शेअर करत असते. त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, उज्जैनसह केदारनाथ मंदिरातील फोटो तिने तिच्या सोशल मीडियावर शेअर केलेत. अनेकवेळा तिने केदारनाथमध्ये दर्शन सुद्धा घेतलं आहे. भारतातील विविध मंदिरातही ती दर्शनाला जात असलेलं पहायला मिळते. मात्र आता साराला केदारनाथ धामचं दर्शन घेता येणार नाही. साराच्या केदारनाथ मंदिरातील प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. .दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात उत्तराखंडमधील चारधामचे दरवाजे उघडले जातात. लाखो भाविक दरवर्षी केदारनाथ यात्रा करतात. अनेक सेलिब्रिटी देखील केदारनाथ मंदिरात नतमस्तक होताना पहायला मिळतात. परंतु केदारनाथ-ब्रदिनाथ मंदिरात सनातन धर्मीय नसलेल्यांना प्रवेश दिला जात नाही. दरम्यान केदारनाथ-बद्रिनाथ समितीनं अलिकडेच पत्रकार परिषद घेत आदेश जारी केलेत. ज्यामध्ये सनातन धर्म नसलेल्या व्यक्तींना सनातनी असल्याचं प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागणार आहे..बीकेटीसीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी पत्रकार परिषध घेत सांगितलं की, 'हिंदू नसलेल्या व्यक्तींना मंदिरात प्रवेश दिला जाणार नाही. तसंच ज्यांची सनातनी धर्मांवर श्रद्धा आहे त्यांना आणि सारा अली खानला सुद्धा मंदिरात दर्शन घेण्यासाठी सनातनी असल्याचं प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागेल. प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास मंदिरात दर्शन दिलं जाणार आहे.'.साराने 2016 मध्ये केदारनाथ सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. या सिनेमात सुशांत सिंग राजपूत मुख्य भूमिकेत होता. तिचा पहिलाच सिनेमा प्रसिद्ध झाला होता. तेव्हापासून साराची केदारनाथवर श्रद्धा आहे. ती अनेकदा केदारनाथ यात्रा करताना पहायला मिळते.