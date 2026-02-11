Premier

'या' अभिनेत्रीला विद्या बालनसोबत करायचा होता रोमान्स, कामापेक्षा कॉन्ट्रोवर्सीमुळे असते चर्चेत

SHARLYN CHOPRA WANTED ROMANCE VIDYA BALAN: बॉलिवूड अभिनेत्री शर्लिन चोप्रा आपल्या बोल्ड वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत राहते. तिने विद्या बालनसोबत रोमँटिक सीनची इच्छा व्यक्त केली आहे, न्यूड फोटोशूट केले आहेत, आणि राहुल गांधीसह लग्न करण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली आहे.
VIDYA BALAN

SHARLYN CHOPRA WANTED TO ROMANCE VIDYA BALAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Sharlyn Chopra Controversy: बॉलिवूडमध्ये असे काही कलाकार आहेत जे त्यांच्या कामामुळे चर्चेत असतात, तर असेही काही कलाकार आहेत जे कामापेक्षा त्यांच्या कॉन्ट्रोवर्सीमुळे ओळखले जातात. सिनेमातील बोल्ड सीन्स, भांडणं, वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अनेक कलाकारांची वेगळी ओळख आहे. दरम्यान अशातच एका अभिनेत्रीबद्दल जाणून घेऊन जी तिच्या कॉन्ट्रोवर्शीमुळे चर्चेत राहिलीय. इतकच काय तर तिने काँग्रेस नेत्यांसोबत लग्न आणि विद्या बालनसोबत रोमान्स करण्याची इच्छाही व्यक्त केलीय.

bollywood
viral
actress
vidya balan
bollywood actress
Entertainment news
bollywood news

