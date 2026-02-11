'या' अभिनेत्रीला विद्या बालनसोबत करायचा होता रोमान्स, कामापेक्षा कॉन्ट्रोवर्सीमुळे असते चर्चेत

Sharlyn Chopra Controversy: बॉलिवूडमध्ये असे काही कलाकार आहेत जे त्यांच्या कामामुळे चर्चेत असतात, तर असेही काही कलाकार आहेत जे कामापेक्षा त्यांच्या कॉन्ट्रोवर्सीमुळे ओळखले जातात. सिनेमातील बोल्ड सीन्स, भांडणं, वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अनेक कलाकारांची वेगळी ओळख आहे. दरम्यान अशातच एका अभिनेत्रीबद्दल जाणून घेऊन जी तिच्या कॉन्ट्रोवर्शीमुळे चर्चेत राहिलीय. इतकच काय तर तिने काँग्रेस नेत्यांसोबत लग्न आणि विद्या बालनसोबत रोमान्स करण्याची इच्छाही व्यक्त केलीय. .बॉलिवूडमधील नेहमीच चर्चेत असलेली अभिनेत्री शर्लिन चोप्रा ही तिच्या वक्तव्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. काही दिवसापूर्वी तिने स्वत:च्याच मृत्यूची अफवा पसवली होती. यावेळी अनेकांनी तिला श्रद्धांजली सुद्धा वाहिली. परंतु नंतर तो मार्केटिंगचा भाग होता असं तिने सांगितलं. याच बरोबर न्यूड फोटोशुटमुळे सुद्धा तिची मोठी चर्चा रंगली होती. .अभिनेत्री शर्लिननं सुंदर दिसण्यासाठी शरीरावर अनेक सर्जरी केलेल्या आहे. तिने ब्रेस्ट इम्प्लान्ट केलं होतं. परंतु ते तिने जनजागृती करुन काढून टाकलं. तिने कामसूत्र 3 डी तसंच दिल बोले हडिप्पा सारख्या सिनेमामध्ये काम करत प्रसिद्धी मिळवली. काही दिवसापूर्वी तिने केलेल्या वक्तव्यामुळे ती चर्चेत आली होती. 'मला पडद्यावर बॉलिवूड अभिनेत्री विद्या बालनसोबत रोमान्स करायचा आहे. मला तिच्यासोबत एक रोमँटिंक सीन करायला आवडेल. कारण मला ती खुप आवडते.' असं ती म्हणालेली..तसंच पुढे बोलताना ती असही म्हणाली होती की, 'जर माझं बोलणं विद्या बालनसोबत पोहचत असेल तर मी तिला सांगू इच्छिते की, विद्या मी तुझे पती सिद्धार्थ रॉयकपूरपेक्षा तुझी चांगली काळजी घेऊ शकते.' यापूर्वी देखील तिने बिग बॉसमध्ये विचित्र मागणी केली होती. मी कॅमेऱ्यासोबत आंघोळ करायला प्राधान्य देईल असंही ती म्हणाली होती. .परंतु बिग बॉसच्या निर्मात्यांनी शर्लिन चोप्रोची मागणी अमान्य केली. त्यानंतर ती बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडली. तसंच एका प्लेबॉय मॅगझीनसाठी न्यूड पोज देऊन शर्लिन रातोरात स्टार झाली. न्यूड पोज देणारी ती भारतातील पहिली मॉडेल ठरली. तसंच तिने राहुल गांधीसोबत लग्न करण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती. .Premium|Diamonds in Movies: चित्रपटसृष्टीत हिऱ्यांचे आकर्षण; बॉलिवूड-हॉलिवूडचा हिरा प्रेम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.