Sonam Kapoor Pregnancy : सोनम कपूर पुन्हा आई होणार! स्टायलिश फोटो शेअर करत दिली गुडन्यूज, सोनमच्या बेबी बंप फोटोवर गोंडस कमेंट

Bollywood News: प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर दुसऱ्यादा आई होणार आहे. तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर बाळ होणार असल्याची आनंदाची बातमी चाहत्यांना दिली आहे. सोनम कपूरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केले आहे. त्या फोटोमध्ये सोनमचा स्टाईलिश लूकसह बेबी बंप सुद्धा दिसून येत आहे. सोनम कपूरची ही गुडन्युज कळताच चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केला आहे. .सोनम कपूरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर बेबी बंपसह तिचे स्टाईलिश फोटो शेअर केले आहेत. तसंच कॅप्शनमध्ये 'Mother' असं लिहित किसिंगचं इमोजी शेअर केलं आहे. तिने पोस्ट शेअर करताच तिच्यावर कौतूकाचा वर्षाव व्हायला सुरुवात झाली. सोशल मीडियावर तिचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहे. .सोनम कपूरने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करताच तिच्या पतीने एक क्युट कमेंट केली आहे. त्यानं लिहलं की, 'double trouble...' आणि हार्ट इमोजी पाठवले आहेत. तसंच दुसऱ्या कमेंटमध्ये त्याने लिहलं की, 'Baby ma... aslo chicccc mama!' असं म्हणत तिच्या स्टाईलिश अंदाजाचं सुद्धा कौतूक केलं आहे. .सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा यांनी मे 2018 मध्ये लग्न केलं होती. अनेक वर्ष रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर दोघांनी लग्न केलं. 2022 मध्ये त्यांना एक गोंडस मुलगा देखील झाला. त्यानंतर आता सोनमने पुन्हा मातृत्व प्रवासाचे सुंदर क्षण चाहत्यांसोबत शेअर केलीय. सध्या सोशल मीडियावर तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. .Viral Video: देवीच्या जत्रेत छाया कदमची कोकणात हजेरी, साधेपणाचं झालं कौतूक, गावाकडचं प्रेम जपणारी अभिनेत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.