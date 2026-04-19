10,00,00,000 रुपयांचा तब्बूनं घेतला अलिशान फ्लॅट, वर्सोवातील 'या' ठिकाणी राहणार अभिनेत्री, घराची काय आहे खासियत?

BOLLYWOOD STAR TABU PURCHASES LAVISH MUMBAI APARTMENT: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बू हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिलेत. सध्या तब्बू एक यशस्वी अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. दरम्यान आता ती भूत बंगला या सिनेमामुळे चर्चेत होती. परंतु आता तिची वेगळ्याच कारणामुळे चर्चा रंगत आहे. तब्बूनं मुंबईत एक अलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. त्याची किंमत जवळपास १०,००,००,००० रुपये इतकी आहे. तिच्या या फ्लॅटची काय आहे खासियत? जाणून घेऊया... .बॉलिवूडमध्ये एकापेक्षा एक हिट सिनेमे देणारी तब्बू तिच्या करिअरमध्ये अग्रेसर आहे. नुकतच तिनं मुंबईच्या वर्सोवामध्ये स्वत:चा नवीन फ्लॅट खरेदी केलेला आहे. यासाठी तिने ५.२४ लाखांचं मुद्रांक शुल्क, आणि ३० हजार रुपयांचं नोंदणी शुल्क भरलं आहे. याचसोबत तिला अपार्टमेंटमध्ये दोन पार्किसाठी स्लॉट मिळाले आहे. तिचं घर २,१५३ चौरस फुटांचं आहे. तर घरात मोठी बाल्कनी आहे. या तिच्या ब्लिडिंगमध्ये २४ मजले असून तिचं हे घर १०,००,००,००० इतक्या रुपयांचं आहे..बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटी मुंबईतील अंधेरीच्या वर्सोवा इथं घर घेतात. नेहमीच सेलिब्रिटींना या परिसराचं आकर्षण आहे. या भागातून व्यावसायिक आणि मनोरंजन क्षेत्रात जाण्यासाठी कलाकारांना सोपं पडलं. तसंच मेट्रोसह सर्व सुविधाही उत्तम आहे. त्यामुळे अनेक सेलिब्रिटी या भागात घर खरेदी करतात. त्यातच आता तब्बूने देखील 'या' भागात स्वत:चा फ्लॅट खरेदी केलाय. .दरम्यान तब्बूबद्दल बोलायचं झालं तर तिने तिच्या करिअरमध्ये मकबूल, हैदर आणि अंधाधुन सारख्या सिनेमांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. तब्बकडे २२ कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचं बोललं जातं. तसंच तिची अनेक रिअर इस्टेटमध्ये देखील गुंतवणूक आहे. त्यामुळे त्याच्या तिच्या या अलिशान फ्लॅट खरेदीमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.