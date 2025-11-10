रातोरात झाली सुपरस्टार पण मृत्यूनंतर हातगाडीवरून पार्थिव नेण्याची आली वेळ ; कोण होती 'ही' अभिनेत्री ?

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेत्री मीना कुमारी यांना ट्रॅजेडी क्वीन म्हणून ओळखलं जातं. पण या क्षेत्रात अशाही अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या आहेत ज्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची कहाणी अतिशय दुःखद आहे. आज जाणून घेऊया अशा अभिनेत्रीविषयी जी सुपरस्टार तर झाली पण तिचा शेवट अतिशय गरिबीत झाला. .ही अभिनेत्री आहे विमी. विमीचं वयाच्या अवघ्या 34 व्या वर्षी निधन झालं. हमराज या सिनेमामुळे विमी ही रातोरात सुपरस्टार बनली. पण त्यानंतर तिचं आयुष्य खूपच खडतर झालं. काय आहे तिची कहाणी जाणून घेऊया. .कोण होती विमी ?विमीचं खरं नाव विमलेश कौर वाधवान असं होतं. तिला लहानपणापासून अभिनय, संगीताची आवड होती. तिला बॉलिवूडमध्ये काम करायचं होतं पण घरच्यांचा उभा गोष्टीला विरोध होता. पुढे तिने शिव अग्रवालशी लग्न केलं. तो एका इंडस्ट्रियलिस्टचा मुलगा होता. त्यानंतर ते दोघं कोलकात्यामध्ये राहू लागले. याचवेळी एका पार्टीमध्ये त्यांची ओळख संगीतकार रवी यांच्याशी झाली. त्यांनी विमीला बॉलिवूडमध्ये काम करण्याची ऑफर दिली. .विमीच्या इच्छेखातर तिचे पती तिला मुंबईला घेऊन आले. या गोष्टीला मात्र तिच्या कुटूंबाने आणि सासरच्या मंडळींनी विरोध केला होता. त्यावेळी संगीतकार रवी यांनी तिची ओळख बी आर चोप्रा यांच्याशी करून दिली. बी आर चोप्रा यांनी तिला हमराज सिनेमाची ऑफर दिली. हा सिनेमा सुपरहिट ठरला आणि रातोरात तिचं नशीब पालटलं. .विमीच्या अभिनयाची सगळ्यांनी तारीफ केली. त्यावेळी तिच्या आलिशान राहणीमानाविषयी अनेकांना कुतूहल होत. त्यानंतर तिचा आबरु हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. पण तो सिनेमा फ्लॉप ठरला. त्यानंतर त्याने काही पंजाबी सिनेमांमध्येही काम केलं. पण त्यानंतर तिचे कोणतेच सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर कमाल दाखवू शकले नाहीत. .विमीचं सिनेकरिअर फ्लॉप होताच शिव तिच्याकडे पुन्हा कोलकत्याला जाण्याची मागणी करू लागला. त्याला दारूच व्यसन लागलं. तिने कमी बजेटच्या सिनेमात काम करावं म्हणून तिच्यवर दबाव टाकू लागला. त्यांना दोन मुलंही होती. पण विमीला मुंबईतच राहायचं होतं. त्यावरून त्यांची भांडणही होऊ लागली. शिव तिला मारहाण करू लागला. शेवटी एके दिवशी तो कंटाळून तो मुलांना घेऊन परत कोलकत्याला निघून गेला. .त्यानंतर विमीही तिचा बॉयफ्रेंड जॉलीबरोबर राहू लागली. तो एक फिल्म डिस्ट्रिब्युटर होता. जॉलीही व्यसनाधीन होता आणि त्यानेही तिला या गोष्टींमध्ये खेचलं. पुढे तर तिला देहविक्री करण्यासाठीही त्याने भाग पाडलं. सततच दारू पिणं आणि देहविक्रीचा व्यवसाय यामुळे तिच्या शरीराची हालत अतिशय वाईट झाली होती. अखेर तिला यकृताचा आजार झाला. .तिचा शेवट नानावटी रुग्णालयाच्या जनरल वॉर्डमध्ये झाला. जॉलीकडे तिचं पार्थिव अँब्युलन्समध्ये नेण्याचेही पैसे नव्हते. शेवटी एका भाजीविक्रीच्या हातगाडीवर तिचं पार्थिव ठेवून नंतर स्मशानात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .Anushka Sharma Comeback : अनुष्का शर्मा परत येतेय! सात वर्षांनी पुन्हा सिनेमामध्ये दिसणार, ‘चकदा एक्स्प्रेस’च्या रिलीजबाबत मोठा अपडेट!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.