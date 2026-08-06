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राजपाल यादवने बँकेकडून सुद्धा घेतलेलं १६ कोटींचं कर्ज, ते पण फेडलं नाही? आता घराचा होणार लिलाव

RAJPAL YADAV HOUSE AND LAND E-AUCTION NEWS: अभिनेता राजपाल यादव याच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होणार आहे. बँकेकडून कोट्यवधींचं कर्ज फेडू न शकल्यामुळे त्याच्या घराचा आणि शेतीचा लिलाव होणार आहे.
RAJPAL YADAV

CENTRAL BANK OF INDIA AUCTIONS RAJPAL YADAV PROPERTIES

esakal

Apurva Kulkarni
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WHY RAJPAL YADAV'S PROPERTIES ARE BEING AUCTIONED: बॉलिवूड विनोदी अभिनेता राजपाल यादव पुन्हा एकदा आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणीमुळे चर्चेत आलाय. बँकेकडून घेतलेलं १६.६१ कोटी रुपयांचं कर्ज न फेडल्यामुळे आता त्याच्या उत्तर प्रदेशातील घर आणि शेतजमिनीचा लिलाव होणार आहे. काही महिन्यापूर्वी आर्थिक व्यवहारावरूनच त्याला अटक करण्यात आली होती.

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