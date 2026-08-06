राजपाल यादवने बँकेकडून सुद्धा घेतलेलं १६ कोटींचं कर्ज, ते पण फेडलं नाही? आता घराचा होणार लिलाव

WHY RAJPAL YADAV'S PROPERTIES ARE BEING AUCTIONED: बॉलिवूड विनोदी अभिनेता राजपाल यादव पुन्हा एकदा आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणीमुळे चर्चेत आलाय. बँकेकडून घेतलेलं १६.६१ कोटी रुपयांचं कर्ज न फेडल्यामुळे आता त्याच्या उत्तर प्रदेशातील घर आणि शेतजमिनीचा लिलाव होणार आहे. काही महिन्यापूर्वी आर्थिक व्यवहारावरूनच त्याला अटक करण्यात आली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने राजपाल यादव यांच्या दोन मालमत्तांवर जप्तीची नोटीस लावलीय. ९ सप्टेंबरला त्याचा घराचा ई-लिलाव होणार आहे. ठरलेल्या मुदतीत जर राजपालने थकबाकी भरली नाही, तर या दोन्ही मालमत्ता नव्या खरेदीदारांना विकल्या जाणार आहेत..नेमकं काय आहे प्रकरण?राजपाल यादव यांनी 'अता पता लापता' या सिनेमाच्या निर्मितीसाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून १६ कोटी ६१ लाखांचं कर्ज घेतलं होतं. या कर्जासाठी त्यानं उत्तर प्रदेशातील काही मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवल्या होत्या. पंरतु सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरल्यानं त्याला मोठा आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे तो कर्जाची परतफेड करु शकला नाही.. राजपालच्या शाहजहांपूर जिल्ह्यातील एक निवासी घर आणि एक शेतीची जमीन याचा बँकेकडून लिलाव होणार आहे. ही मालमत्ता सुमारे ३.१९ कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातंय. बँकेनं जारी केलेल्या नोटीसीनुसार ९ सप्टेंबर रोजी ऑनलाइन ई लिलाव केला जाणार आहे..याआधी देखील चेक बाऊन्स आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित प्रकरणात राजपाल यादव यांना तुरुंगात राहावं लागलं होतं. जामिनीवर सुटका झाल्यानंतरही आर्थिक देणी कायम राहिली होती. आता सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने कर्जवसुलीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात नेली असून, नियोजित मुदतीत थकबाकी न भरल्यास राजपाल यादव यांच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्तांचा लिलाव होणार आहे..370 रुपयांच्या बिर्याणी वादानंतर प्रणित मोरेचं कमबॅक; पोस्ट करत म्हणाला, 'जे झालं ते...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.