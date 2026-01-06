'अक्षय सेटवर सुद्धा रहमानसारखा वागायचा' धुरंधर सिनेमातील अभिनेत्याने केला खुलासा, म्हणाला...'रणवीरवर अन्याय झालाय'

Akshaye Khanna behaved like Rahman on Dhurandhar set: आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' सिनेमा प्रदर्शित होऊन महिना झाला आहे. बॉक्स ऑफिसवर हा सिनेमा बक्कळ कमाई करताना दिसत आहे. या सिनेमामध्ये रणवीर सिंग हा मुख्य भूमिकेमध्ये पहायला मिळाला. तर अक्षय खन्ना हा खलनायकाच्या भूमिकेत होता. त्याने रहमान डकैत याचं पात्र साकारलं होतं. दरम्यान याच सिनेमातील सहकलाकारने एका मुलाखतीत अक्षय खन्नाबाबत मोठा खुलासा केला आहे. .सेटवर अक्षय रहमानसारखा वागायचा?सिद्धार्थ काननला दिलेल्या मुलाखतीत धुरंधर फेम नवीन कौशिकनं सांगितलं की, 'शूटिंगच्या वेळेस अक्षय खन्ना सेटवर इतर लोकांपासून अंतर ठेऊन राहायचा. तो स्वत:मध्ये इतका गुंग असायचा की, सेटवरील गोंधळपासून दूर राहणं तो पसंत करायचा. रहमान डकैतचं पात्र जसं शांत होतं. तसंच तो सेटवर राहायचा.' .पुढे बोलताना नवीन म्हणाला की, 'रहमान शांत असला तरी, कधी काय करेल काही सांगता येत नाही. त्यामुळे अक्षय देखील त्याच्या झोनमध्ये असायचा. आम्ही बोलायचो तर तो प्रेमाने गप्पा मारायचा पण लगेच परत आपल्या विश्वात रमून जायचा.' यावेळी बोलताना नवीननं रणवीरचं भरभरून कौतूक केलं. तो म्हणाला की, 'रणवीर हा उर्जा देणारा एक स्त्रोत आहे. तो सेटवर असला की, खुप धमाल असायची. इतका मोठा स्टार असूनही तो कधीच तसा वागला नाही. सगळ्याशी मित्राप्रमाणे वागायचा. लहान मुलांमध्ये जशी तिज्ञासा असते. तशीच रणवीरमध्ये पहायला मिळाली.'.अक्षय खन्नाच्या कामाचं कौतूक होत असलं तरी, रणवीरच्या कामाकडे दुर्लंक्ष झालं नाही पाहिजे. असं नवीन म्हणाला. तसंच त्याने या अभिनयासाठी खूप मेहनत घेतली असल्याचंही तो बोलताना म्हणाला. तसचं 'अक्षय खन्ना यांनी नक्कीच वेगळी भूमिका साकारली. परंतु रणवीरच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करुन त्याच्यावर अन्नाय झाल्यासारखं आहे. कारण त्याने हमजा हे पात्र अत्यंत शांत आणि गंभीर बारकाव्यांसह साकारलं आहे.' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.