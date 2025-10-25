Premier

ना सलमान ना शाहरुख 'या' बॉलिवूड अभिनेत्याच्या सिनेमाने 500 करोड रुपये कमवत रचला इतिहास !

Bollywood First Movie Which Earned 500 Crore Rupees First Time : 2013 मध्ये रिलीज झालेल्या या सिनेमाने 500 करोड रुपये कमवत बॉलिवूड मध्ये नवा इतिहास रचला . कोणता आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया.
Bollywood Unknown Facts : 2013 हे वर्षं बॉलिवूड साठी खास होतं कारण नुकतंच भारतीय सिनेमाला 100 वर्षं पूर्ण झाली होती. त्यावर्षी अनेक सुंदर सिनेमे रिलीज झाले. याचदरम्यान एक सिनेमा रिलीज झाला ज्याने 500 कोटीची कमाई करत इतिहास रचला. कोणता होता सिनेमा जाणून घेऊया.

