ही होती रोल्स रॉयसमधून फिरणारी पहिली भारतीय अभिनेत्री, स्टाईलने प्रेक्षकांना केलं मंत्रमुग्ध पण शेवट झाला दुर्दैवी

Bollywood Actress Tragic Journey : बॉलिवूडमध्ये एकेकाळी आपल्या हटके स्टाईलने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी एकमेव अभिनेत्री रोल्स रॉईसमधून फिरायची. कसा होता तिचा प्रवास जाणून घेऊया.
ही होती रोल्स रॉयसमधून फिरणारी पहिली भारतीय अभिनेत्री, स्टाईलने प्रेक्षकांना केलं मंत्रमुग्ध पण शेवट झाला दुर्दैवी
kimaya narayan
Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आजवर अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या आहेत ज्यांनी त्यांच्या अभिनय आणि स्टाईलने एक वेगळी ओळख बनली. या अभिनेत्री त्यांच्या अभिनयशैलीमुळे प्रसिद्धही झाल्या. पण पुढे काळाच्या ओघात मागे पडल्या. यातीलच एका अभिनेत्रीविषयी जाणून घेऊया.

