ही होती रोल्स रॉयसमधून फिरणारी पहिली भारतीय अभिनेत्री, स्टाईलने प्रेक्षकांना केलं मंत्रमुग्ध पण शेवट झाला दुर्दैवी

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आजवर अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या आहेत ज्यांनी त्यांच्या अभिनय आणि स्टाईलने एक वेगळी ओळख बनली. या अभिनेत्री त्यांच्या अभिनयशैलीमुळे प्रसिद्धही झाल्या. पण पुढे काळाच्या ओघात मागे पडल्या. यातीलच एका अभिनेत्रीविषयी जाणून घेऊया. .यातीलच एक अभिनेत्री म्हणजे नादिरा. हिंदी सिनेमात निगेटिव्ह भूमिका साकारत त्यांनी स्वतःची एक वेगळी ओळख बनवली. पण पुढे त्यांनी मालिकांमध्येही काम केलं. नादिरा स्टायलिश अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध होत्या . .नादिरा यांचं खरं नाव फ्लोरेन्स एझिकेल होतं. त्या मूळच्या इराक देशातील बगदादमधील रहिवासी होत्या. एका ज्यू कुटूंबात त्यांचा जन्म झाला. त्या लहान असतंच त्यांचं कुटूंब भारतात स्थायिक झालं. इथूनच त्यांचा सिनेविश्वातील प्रवास सुरु झाला. .मौज या 1943 साली रिलीज झालेल्या सिनेमातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यावेळी त्यांचं वय 10-11 वर्षं होतं. त्यानंतर त्यांना आन या सिनेमात महत्त्वपूर्ण भूमिका मिळाली. इथूनच त्यांचा बॉलिवूडमधील प्रवास खऱ्या अर्थाने सुरु झाला. आन सिनेमातील त्यांची भूमिका खूप गाजली. .त्या काळी नादिरा सगळ्यात जास्त मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्री होत्या. रोल्स रॉईस कर मधून त्या फिरायच्या. त्या काळी या आलिशान गाडीमधून फिरणाऱ्या त्या एकमेव अभिनेत्री होत्या. त्यांची हेअरस्टाईल, युरोपियन चेहरेपट्टी यामुळे त्यांची विशेष लोकप्रियता प्रेक्षकवर्गात होती. .नादिरा यांनी आन, पाकिझा, ज्युली यांसारख्या गाजलेल्या सिनेमांमध्ये काम केलं. 2000 पर्यंत त्या बॉलिवूडमध्ये कार्यरत होत्या. 2000 मध्ये रिलीज झालेला शाहरुख खानचा जोश हा त्यांचा अखेरचा सिनेमा होता. .पुढे त्यांना अनेक आजारांनी ग्रासलं. त्यांना एकदा हृदयविकाराचा तीव्र झटका येऊन गेला. त्यानंतर त्या कोमात असतानाच त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यांना टीबी, यकृताचा विकार आणि पॅरालिसिसने आधीच ग्रासलं होत. 9 फेब्रुवारी 2006 ला वयाच्या 73 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं.