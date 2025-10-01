बॉलिवूडमधील शापित सिनेमा ! दोन दिग्दर्शकांसह मुख्य कलाकारांनी सुद्धा गमावला जीव, सेटवरही घडलेल्या भयावह घटना

Premier

Most Unlucky Film Of Bollywood : बॉलिवूडमधील एक असा सिनेमा ज्याला ]शापित मानलं जातं. हा सिनेमा बनवतानाच याच्याशी संबंधित अनेक कलाकारांचा मृत्यू झाला आणि सेटवरही भयानक घटना घडल्या.
Bollywood News : भारतीय इंडस्ट्रीत आजवर अनेक सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस आले. पण तुम्हाला अशा एका सिनेमाविषयी माहितीये का ज्याला शापित सिनेमा मानलं जातं. हा सिनेमा बनवायला तब्बल 24 वर्षं लागली. इतकंच नाही तर या सिनेमातील दोन कलाकारांबरोबर दोन दिग्दर्शकांचाही शूटिंग पूर्ण होण्यापूर्वीच मृत्यू झाला. इतकंच नाही तर हा सिनेमाही रिलीजनंतर फ्लॉप ठरला.

