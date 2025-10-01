बॉलिवूडमधील शापित सिनेमा ! दोन दिग्दर्शकांसह मुख्य कलाकारांनी सुद्धा गमावला जीव, सेटवरही घडलेल्या भयावह घटना

Bollywood News : भारतीय इंडस्ट्रीत आजवर अनेक सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस आले. पण तुम्हाला अशा एका सिनेमाविषयी माहितीये का ज्याला शापित सिनेमा मानलं जातं. हा सिनेमा बनवायला तब्बल 24 वर्षं लागली. इतकंच नाही तर या सिनेमातील दोन कलाकारांबरोबर दोन दिग्दर्शकांचाही शूटिंग पूर्ण होण्यापूर्वीच मृत्यू झाला. इतकंच नाही तर हा सिनेमाही रिलीजनंतर फ्लॉप ठरला. .43 वर्षांपूर्वी रिलीज झालेल्या या सिनेमाचं नाव आहे लव्ह अँड गॉड. के असिफ यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं. या सिनेमात मुख्य भूमिका होती ती संजीव कुमार आणि निम्मी यांची. या आधी मुघल ए आझम बनवायला के असिफ यांना 16 वर्षं लागली पण जे लव्ह अँड गॉड सिनेमाबरोबर घडलं ते अतिशय वाईट होतं..लव्ह अँड गॉड सुद्धा मुघल ए आजम प्रमाणे सुपरहिट व्हावा आणि क्लासिक सिनेमा बनावा अशी के. असिफ यांची इच्छा होती. पण सिनेमाच्या शूटिंग दरम्यानच अशा काही घटना घडल्या ज्यामुळे या सिनेमाला शापित म्हटलं जाऊ लागलं. काय घडलेलं नेमकं त्यावेळेस जाणून घेऊया. .1986 साली रिलीज झालेला हा सिनेमा लैला मजनूच्या कथेवर आधारित होता. दोन अरबी व्यक्तिरेखा कैस आणि लैलाची कथा या सिनेमात होती. लैला या भूमिकेसाठी निम्मी या अभिनेत्रीला साईन करण्यात आलं होतं तर मजनूच्या भूमिकेसाठी गुरु दत्त याना घेण्यात आलं होतं. खरंतर गुरुदत्त यांना ही भूमिका करायची इच्छा नव्हती पण के. असिफ त्यांच्या इच्छेसाठी ते तयार झाले होते. 1962 मध्ये या सिनेमाचं शूटिंग सुरु झालं. .त्यावेळी गुरुदत्त यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात खूप उलथापालथ सुरु होती. त्यांचा कागज के फूल सिनेमा फ्लॉप झाला होता. आर्थिक अडचणी वाढल्या होत्या आणि त्यांनी त्यांचं घर गहाण टाकलं होत. इतकंच नाही तर पत्नी गीता सोबतची त्यांचे वाद झाले होते. त्यांनी दोनदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. .असाच एके दिवशी गीता आणि गुरु दत्त यांचं भांडण झालं. रागाच्या भरात गीता घर सोडून निघून गेल्या आणि गुरु दत्त यांनी स्वतःला खोलीत कोंडून घेतलं. त्यांनी त्यावेळी दारू सोबत झोपेच्या गोळ्या खाल्ल्या आणि त्यातच त्यांना मृत्यू झाला. याचा धक्का के असिफ यांना बसला. सिनेमाचं शूटिंग थांबलं. त्याचदरम्यान असिफ संजीव कुमार याना भेटले आणि त्यांनी मजनूच्या भूमिकेसाठी संजीव यांना घ्यायचं ठरवलं. .संजीव कुमार यांच्या संयमाची परीक्षा घेण्यासाठी के असिफ यांनी आधी त्यांना सस्ता खून महंगा पानी हा सिनेमा ऑफर केला. यासाठी त्यांना राजस्थानमध्ये पाठवलं. संजीव कुमार किती सहन करू शकतात याची परीक्षा के असिफ यांना घ्यायची होती. या परीक्षेत ते पास झाले आणि अखेरीस त्यांना मजनू म्हणजेच कैसची भूमिका मिळाली. .लव्ह अँड गॉडचं शूटिंग पुन्हा सुरु झालं पण त्यांच्या नशिबात काहीतरी वेगळंच लिहिलेलं होतं. त्यावेळी 1971 मध्ये काही कारणामुळे संजीव यांनी मुंबई सोडली होती आणि ते प्रोजेक्टमध्ये बिझी होते. जेव्हा ते मुंबईत परत आले तेव्हा आसिफ याना भेटले. असिफ आणि ते बोलत असताना अचानक असिफ यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. संजीव यांनी त्यांना सांभाळण्याचा प्रयत्न केला पण त्यापूर्वीच असिफ यांचं प्राण गेले. .संजीव कुमार यामुळे हादरले होते. हा सिनेमा पुन्हा अर्धवट राहिला. संजीव कुमारांनी सिनेमा पूर्ण करण्यासाठी अनेक निर्मात्यांची भेट घेतली पण कुणीच मदत केली नाही. दिलीप कुमार यांनीही मदत करण्यासाठी नकार दिला. त्यानंतर संजीव कुमार यांच्या मदतीसाठी के सी बोकाडिया पुढे आले. सिनेमाचं शूटिंग सुरु झालं पण काहीच दिवसांत संजीव कुमार यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. .त्यानंतर जे हा सिनेमा दिग्दर्शित करत होते त्यांचाही मृत्यू झाला. हा सिनेमा पूर्ण होईपर्यंत अनेक कलाकारांचा मृत्यू झालेला. के सी बोकाडिया यांचा बराच पैसा खर्च झाल्याने त्यांना सिनेमा प्रदर्शित करणं गरजेचं होतं. त्यांनी संजीव कुमार यांच्यासाठी बॉडी डबल वापरून अखेर हा सिनेमा पूर्ण केला पण सिनेमाचं एडिटिंग इतकं वाईट होतं की त्या सिनेमाचा दर्जा घसरला. अखेर 1986 साली हा सिनेमा रिलीज झाला पण थिएटरमध्ये एक रुपयाही कमावू शकला नाही.."देवा तिला जप" प्रियाच्या निधनानंतर पती शंतनूची भावूक पोस्ट; "आज तिला एक महिना..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.