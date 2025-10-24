Premier

काम देण्याचं आमिष दाखवलं आणि..., लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी प्रसिद्ध गायकाला अटक, 19 वर्षीय तरुणीसोबत नको ते कृत्य केल्याचा आरोप

Bollywood Music Composer Sachin Sanghvi Arrested for Alleged Physically Assaulted: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध संगीतकार सचिन संघवी याला १९ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी अटक केली आहे. विलेपार्ले पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई केलीय.
Sachin Sanghvi

Bollywood Music Composer Sachin Sanghvi Arrested for Alleged Sexual Assault

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध संगीतकाराला एका तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. मुलीच्या तक्रारीनंतर विलेपार्ले पोलिसांनी या संगीतकाराला अटक केलीय. परंतु नक्की काय आहे प्रकरण, आणि तरुणीने कोणते आरोप केलेत ते जाणून घेऊया...

