काम देण्याचं आमिष दाखवलं आणि..., लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी प्रसिद्ध गायकाला अटक, 19 वर्षीय तरुणीसोबत नको ते कृत्य केल्याचा आरोप

Bollywood News: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध संगीतकाराला एका तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. मुलीच्या तक्रारीनंतर विलेपार्ले पोलिसांनी या संगीतकाराला अटक केलीय. परंतु नक्की काय आहे प्रकरण, आणि तरुणीने कोणते आरोप केलेत ते जाणून घेऊया....बॉलिवूडमधील लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध संगीतकार सचिन संघवीला पोलिसांनी अटक केलीय. पोलिसात दिलेल्या तक्रारीमध्ये तरुणीनं म्हटलं की, '२००४ मध्ये सचिन संघवीची तरुणीसोबत ओळख झाली होती. त्यावेळी तो तरुणाला म्हणाला की, 'तुला संगीत अल्बममध्ये काम देतो' याच आश्वासनानंतर त्यांच्यात भेट वाढली, जवळीक वाढली. त्यानंतर त्याने लग्नाचं आमिष दाखवून तरुणीवर वारंवार अत्याचार केले.'.तरुणीनं तक्रारीत आरोप केला आहे की, संगीतकार सचिननं तिच्यासोबत संबंध ठेवले. तसंच तिला गर्भपात करण्यास भाग पाडलं. दरम्यान आता प्रकरणाचा पुढील तपास सांताक्रुझ पोलिसांकडे सोपावण्यात आला आहे. सचिनला अटक करण्यात आली मात्र काही तासातच त्याला जामिनावर सोडण्यात आलं. तो मुळचा गुजरातमधला असून अनेक हिंदी चित्रपटाताला त्याने संगीत दिलय. सध्या सोशल मीडियावर सचिनची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. त्याच्यावर टिका केली जातेय. .कोण आहे सचिन संघवी?सचिन संघवी हा मुळचा गुजरातमधला असून सध्या तो मुंबईत वास्तव्यास आहे. त्याने आतापर्यंत अमित त्रिवेदी, नदीम श्रवण, एआर रहमान सारख्या नावाजलेल्या संगितकारांसोबत काम केलं आहे. परंतु एका तरुणीच्या तक्रारीनंतर तो चर्चेत आला आहे.