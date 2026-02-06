Premier

पिकनिक अभिनेत्रीच्या जीवावर बेतली ! कुटूंबासहित हत्या करून फार्महाऊसवर गाडलं; 13 वर्षांनी मिळाला न्याय

Bollywood Actress Murder Case : बॉलिवूड अभिनेत्रीची 2011 मध्ये तिच्या सावत्र वडिलांनी निर्घृण हत्या केली. तिच्या कुटूंबाचीही हत्या करून तिच्यासहित सगळ्यांना फार्महाऊसवर गाडलं.
kimaya narayan
Laila Khan Murder Case : बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार काम करत असतात. पण फक्त गाजलेल्या सिनेमांमधील कलाकारच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. बॉलिवूडमधील बी आणि सी ग्रेडच्या सिनेमांमध्ये काम करणाऱ्या अभिनेत्रीची काही वर्षांपूर्वी निर्घृण हत्या झाली. तिच्यासोबत तिच्या संपूर्ण कुटूंबालाही संपवण्यात आलं. कोण होती ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.

