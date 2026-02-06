पिकनिक अभिनेत्रीच्या जीवावर बेतली ! कुटूंबासहित हत्या करून फार्महाऊसवर गाडलं; 13 वर्षांनी मिळाला न्याय

Laila Khan Murder Case : बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार काम करत असतात. पण फक्त गाजलेल्या सिनेमांमधील कलाकारच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. बॉलिवूडमधील बी आणि सी ग्रेडच्या सिनेमांमध्ये काम करणाऱ्या अभिनेत्रीची काही वर्षांपूर्वी निर्घृण हत्या झाली. तिच्यासोबत तिच्या संपूर्ण कुटूंबालाही संपवण्यात आलं. कोण होती ही अभिनेत्री जाणून घेऊया..कोण आहे ही अभिनेत्री ?ही अभिनेत्री आहे लैला खान. 2002 मध्ये कन्नड फिल्ममधून तिने पदार्पण केलं. मेकअप हा तिचा पहिला सिनेमा होता. पण तिला ओळख मिळाली ती राजेश खन्ना यांची मुख्य भूमिका असलेल्या सिनेमामुळे. राजेश खन्ना यांच्याबरोबर तिने वफा अ डेडली लव्हस्टोरी या सिनेमात तिने काम केलं. .2008 साली रिलीज झालेला हा सिनेमा फ्लॉप झाला. पण तरीही हा सिनेमा चर्चेत राहिला ते राजेश खन्ना आणि लैला यांच्यावर चित्रित राहिलेल्या बोल्ड सीन्समुळे. या सिनेमानंतरही तिने सी ग्रेड सिनेमांमध्ये काम करणं सुरु ठेवलं. .बेपत्ता होणं ते हत्येचा खुलासा2011 मध्ये लैला तिची आई, मोठी बहीण आणि इतर दोन भावंडांबरोबर इगतपुरीला फिरण्यासाठी गेली होती. तिथे त्यांचं फार्महाऊस होतं. त्यानंतर 9 फेब्रुवारीला लैलाच्या आईचं त्यांची बहीण जी चंदीगडमध्ये राहते तिच्याशी फोनवर बोलणं झालं. त्यावेळी लैलाच्या आईने तिचा तिसरा नवरा परवेझ इकबाल टाकही तिच्यासोबत असल्याचा खुलासा केला. त्यानंतर या कुटूंबाशी कुणाचाच संपर्क होऊ शकला नाही..काही दिवसांनी लैलाचे वडील नादीर शाह पटेल यांनी त्यांची मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार मुंबई पोलीस स्थानकात केली. ती तिची आई आणि इतर कुटूंबाबरोबर फिरायला गेली. त्यानंतर त्यांची मुलगी, पूर्वाश्रमीची पत्नी आणि इतर कुटूंबाशीही कोणताही संपर्क न झाल्याचं त्यांनी या तक्रारीत म्हटलं. तर राखी सावंतनेही तशीच तक्रार केली. त्यावेळी ती लैलाबरोबर एका सिनेमात काम करत होती. इथूनच पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. .पोलिसांनी सावत्र पित्याला अटक केलीपोलिसांनी लैलाच्या आईचा तिसरा नवरा परवेझ टाकला अटक केली. परवेझ लष्कर ए तय्यबाचा सदस्य असल्याचा संशय पोलिसांना होता. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला जम्मू काश्मीरमधून अटक केली. त्यावेळी केलेल्या चौकशीत त्याने लैला आणि तिच्या परिवाराचा खून केल्याची कबुली दिली. .खुनाची घटना आणि कारणपरवेझने लैलाची आई शेलीनाशी लग्न केलं होतं. शेलीना यांचं हे तिसरं लग्न होतं. परवेझ त्यांच्यापेक्षा वयाने लहान होत्या. त्या सतत परवेझला अपमानास्पद वागणूक द्यायच्या. त्यातच शेलीना यांनी त्यांचा दुसरा पती असिफ शेखबरोबर जवळीक वाढवली होती. जे त्याला पसंत नव्हतं. त्यातच त्याचा राग वाढला कारण दुबई येथील व्यावसायिकाशी झालेल्या करारात शेलीना यांनी परवेझला हिस्सा दिला नाही. .8 फेब्रुवारीला टाक लैलाच्या संपूर्ण कुटूंबाबरोबर इगतपुरीला फार्महाऊसवर पार्टी करण्यासाठी गेला. मध्यरात्री लैलाची आई आणि टाकमध्ये पुन्हा एकदा भांडण सुरु झालं. रागाच्या भारत टाकने शेलीना यांच्या डोक्यात जड वस्तूने प्रहार केला यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या आरड्याओरड्यामुळे घरातील इतर लोक जागे झाली आणि परवेझला मारू लागले. तेव्हा तिथे असलेला चौकीदार शाकीर हुसैनला टाकने आवाज दिला आणि त्या दोघांनी मिळून या संपूर्ण कुटूंबाची हत्या केली. त्यांचे मृतदेह त्यांनी त्याचं फार्महाऊसमध्ये गाडून टाकले. .फाशीची शिक्षातब्बल 13 वर्षांनी या केसचा निकाल झाला. सुरुवातीला ही केस उज्ज्वल निकम यांनी लढवली होती. परवेझ टाकला 24 मे 2024 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. .अशोक सराफांची 'प्रियतमा' जगतेय हलाखीत आयुष्य ! कशी झाली 'ही' अवस्था जाणून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.