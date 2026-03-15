37 वर्षं गायब आहे बॉलिवूडमध्ये नावाजलेली मराठी अभिनेत्री; ऋषी कपूर यांच्यावर केलेले आरोप !

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आजवर अनेक कलाकार होऊन गेले आहेत ज्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख कमावली. पण नंतर काळाच्या ओघात ते गायब झाले. यातच एका मराठी अभिनेत्रीनेही स्वतःच्या मेहनतीने बॉलिवूडमध्ये नाव कमावलं. पण नंतर अचानक ती इंडस्ट्रीमधून गायब झाली. त्यानंतर त्यांनी ऋषी कपूर यांच्यावर करिअर उध्वस्त करण्याचे आरोप केले होते. .या अभिनेत्री आहेत काजल किरण. हम किसीसे कम नहीं या सिनेमातून त्यांनी पदार्पण केलं. या सिनेमामुळे त्यांना रातोरात प्रसिद्धीही मिळाली. पण नंतर त्यांनी अचानक इंडस्ट्री सोडण्याचा निर्णय घेतला. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया. .काजल किरण यांचं खरं नाव सुनीता कुलकर्णी असं होतं. एका मध्यमवर्गीय कुटूंबात तिचा जन्म झाला. मुंबईत त्यांचं बालपण गेलं. अभिनेत्रीला डॉक्टर बनायचं होत पण नशिबाने तिला अभिनयक्षेत्रात आणलं..1977 मध्ये काजल किरण यांनी करिअरची सुरुवात केली. 'हम किसीसे कम नहीं' हा त्यांचा पहिला सिनेमा. दिग्दर्शक नासिर हुसेन यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं. या सिनेमाने त्या वर्षातील सगळ्यात जास्त कमाई केली होती. ऋषी कपूर यांची या सिनेमातमुख्य भूमिका होती तर अमजद खानही या सिनेमात होते. तर झीनत अमान यांनी पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली होती. .त्यानंतर काजल यांनी मांग भरो सजना या सिनेमात काम केलं. हा सिनेमाही सुपरहिट ठरला. पण सुपरहिट सिनेमे देऊनही त्यांना बॉलिवूडमध्ये पुढे काम मिळालं नाही..काजल 14 वर्षं इंडस्ट्रीमध्ये कार्यरत होत्या. पण नंतर त्यांची कारकीर्द ढासळू लागली. पुढे त्यांचे सिनेमे फ्लॉप ठरले यामुळे फ्लॉप अभिनेत्रीचा शिक्का त्यांच्यावर बसला. त्यांना यश टिकवता न आल्याने त्यांच्या सिनेमाची संख्या घटू लागली. काजल यांनी एकदा ऋषी कपूर यांच्यामुळेच त्यांचं करिअर खराब झाल्याचा आरोप केला. .ऋषी कपूर यांनी हे आरोप पुढे फेंटाळून लावले. "तिच्या करिअरमधील अडचणी हे तिचेच दुर्दैव आहे यात माझा काहीही हात नाही" असं ते म्हणाले. खरं कारण काहीही असलं तरीही काजल यांनी कधीच ऋषी यांच्याबरोबर काम कधीच घेतलं नाही. .त्यानंतर बऱ्याच वर्षांपूर्वी ऋषी यांनी झी क्लासिकला दिलेल्या मुलाखतीत काजल यांचा शोध घेत असल्याचं उघड केलं. गेली 35-40 वर्षं त्यांचा काहीच संपर्क नाही आणि काहीजण त्या हॉलंडमध्ये तर काहीजण त्या ॲमस्टरडॅममध्ये आहेत असं म्हणतात. पण याविषयी खरी कल्पना नाही असं ते म्हणाले होते. .त्यानंतर 2018 मध्ये ऑस्कर झार मोहम्मद नावाच्या युझरने ट्विट करत सुनीता यांच्याविषयी माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं होतं की,"सुनिता कुलकर्णी ज्यांना 'काजल किरण' म्हणून ओळखली जाते ती सध्या नेदरलँड्समध्ये राहते. तिला मीनाक्षी आणि सुदक्षणी नावाच्या दोन मुली आहेत. तिने एका डच नागरिकाशी विवाह केला असून ती सध्या सुखी वैवाहिक आयुष्य जगत आहे.".