RAMCHANDRA GAVKAR TALKS ABOUT WORKING WITH RITEISH: छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास सांगणारा सिनेमा 'राजा शिवाजी' सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात रितेश देशमुख शिवरायांची भूमिका साकारणार आहे. तर संजय दत्त अफजल खानाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. या सिनेमात अनेक दिग्गज कलाकार पहायला मिळाले.संजय दत्त, विद्या बालन, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री यासारखे कलाकार पहायला मिळाले. याच बरोबर अभिनेता आणि दिग्दर्शन रामचंद्र गावकर यांची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे..दरम्यान अशातच रामच्रंद गावकर यांनी लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी 'राजा शिवाजी' सिनेमाचं शुटिंगवेळीचा रितेशसोबतचा कामाचा अनुभव शेअर केला. ते म्हणाले, 'राजा शिवाजी सिनेमाचं कास्टिंग रोहन म्हापूसकर यांनी केलं होतं. त्यावेळी मला त्यांचा फोन आणि त्यांनी सिनेमातली छोटी भूमिका असल्याचं सांगितलं. मी या सिनेमाबाबत आधीपासून खुप ऐकलं होतं. तेव्हापासून या सिनेमाचं उत्सुकता होती. त्यामुळे मी या सिनेमाला नाही म्हटलंच नाही. या सिनेमाचा छोटा भाग होणं माझ्यासाठी खुप मोठी गोष्ट होती.' असं ते म्हणालेत. .या सिनेमात रामच्रंद गावकर यांनी रितेश सरांसोबत अॅक्शन सीक्वेन्स केले आहेत. या अॅक्शन सीनच्या शुटिंगवेळी परदेशातून टीम बोलावण्यात आली होती. तो अॅक्शन सीन खुप वेगळ्या पद्धतीनं शुट करण्यात आले. रितेशसोबत ७ दिवस काम करताना एक गोष्ट जाणवली की, रितेश सरांनी या सिनेमासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. जेव्हा एवढे मोठे आर्टिंस्ट तुमच्यासमोर खुप आव्हानात्मक असतं. सेटवरील वातावरण असं होतं की, काम करताना कोणतंच दडपण आलं नाही' असं ते म्हणाले. .तसंच 'राजा शिवाजी सिनेमात मी 'रंगोत्री' हे पात्र साकारलं आहे. सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये पहायला मिळतय की, महाराज रंगोत्रीला शिक्षा देतात. शिक्षा देण्यासारखा मी काहीतरी मोठा गुन्हा केलेला असतो. बाकी सगळं तुम्हाला सिनेमात पहायला मिळणार आहे.' असं ही ते म्हणाले.