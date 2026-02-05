Border 2 : बॉक्स ऑफिस गाजवलेला बॉर्डर रिलीज होतोय ओटीटीवर ! कधी आणि कुठे ? घ्या जाणून

Marathi Entertainment News : बऱ्याच काळानंतर बॉलिवूडचा एक सिनेमा बॉक्स ऑफिस गाजवतोय. हा सिनेमा आहे बॉर्डर 2. सनी देओल, वरुण धवन यांची मुख्य भूमिका असलेल्या सिनेमाला थिएटरमध्ये उत्तम यश मिळालं आहे. 23 जानेवारी 2026 ला हा सिनेमा रिलीज झाला. त्यातच हा सिनेमा ओटीटीवर कधी रिलीज होणार याबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. .बॉर्डर 2 सिनेमाच्या डिजिटल प्रक्षेपणाचे हक्क नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मने खरेदी केले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 20 मार्च 2026 ला हा सिनेमा रिलीज होणार असल्याची चर्चा आहे. कोणताही सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर आठ आठवडयांनी रिलीज होतो. त्या नियमाप्रमाणे हा सिनेमा मार्चमध्ये रिलीज होईल अशी चर्चा आहे..मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांना हा सिनेमा घरबसल्या पाहता येईल. पण अजूनतरी सिनेमाच्या निर्मात्यांनी ओटीटी रिलीजची अधिकृत तारीख जाहीर केली नाहीये. त्यामुळे प्रेक्षक रिलीजची तारीख जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. .या सिनेमाने दोन आठवड्यात 300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. या सिनेमाचं बजेट 275 कोटी रुपये होतं. 1997 मध्ये रिलीज झालेल्या बॉर्डर सिनेमाचा हा सिक्वेल आहे. .या सिनेमात सनी देओलने लेफ्टनंट कर्नल फतेह सिंग कलेर ही भूमिका साकारली आहे. तर वरून धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांज यांच्याही या सिनेमात मुख्य भूमिका आहेत. .‘माणूस नावाचं वादळ’ या सामाजिक चित्रपटातून होणार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची उजळणी, २ जानेवारीपासून चित्रपटगृहात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.