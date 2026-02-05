Premier

Border 2 : बॉक्स ऑफिस गाजवलेला बॉर्डर रिलीज होतोय ओटीटीवर ! कधी आणि कुठे ? घ्या जाणून

Border 2 OTT Release : बॉर्डर 2 हा सिनेमा अजूनही बॉक्स ऑफिसवर गाजतो आहे. या सिनेमाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असताना ओटीटी रिलीजबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
Border 2 OTT Release

Border 2 OTT Release

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : बऱ्याच काळानंतर बॉलिवूडचा एक सिनेमा बॉक्स ऑफिस गाजवतोय. हा सिनेमा आहे बॉर्डर 2. सनी देओल, वरुण धवन यांची मुख्य भूमिका असलेल्या सिनेमाला थिएटरमध्ये उत्तम यश मिळालं आहे. 23 जानेवारी 2026 ला हा सिनेमा रिलीज झाला. त्यातच हा सिनेमा ओटीटीवर कधी रिलीज होणार याबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
bollywood movie

Related Stories

No stories found.