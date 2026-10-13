‘breaking bad’ फेम अभिनेता RJ Mitte अकाली निधन, अवघ्या ३४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

BREAKING BAD FAME RJ MITTE REPORTEDLY DIES AT THE AGE OF 34: हॉलिवूड प्रेमींसाठी एक दु:खद बातमी समोर आली आहे. 'ब्रेकिंग बॅड' या गाजलेल्या मालिकेत वॉल्टर व्हाईट ज्युनियरची भूमिका साकारणार अभिनेता आरजे मिटे यांचं वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी निधन झालाय. त्याने टेक्सासमधील ब्राऊन्सव्हिला इथं शेवटचा श्वास घेतला. त्याच्या जाण्यानं मनोरंजनविश्वात हळहळ व्यक्त केली जातेय. .आरजे मिटेच्या टीमनं 'द हॉलिवूड रिपोर्टर'ला निवेदन दिलं. त्या निवेदनातून त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आली. निवेदनात लिहिण्यात आलं होतं की, 'आम्ही दु:खाने सांगतो की, सामाजिक कार्यकर्ता आणि दिव्यांगासाठी लढणारा आरजे मिटे यांचं निधन झालं आहे.' त्याच्या मृत्यूचं कारण अद्याप निवदेनात स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. त्याने आत्महत्या केली असं बोललं जात असलं तरी अजून त्याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. .आरजे मिटे याची 'ब्रेकिंग बॅड' या लोकप्रिय सीरिजमुळे ओळख मिळाली. त्याने या सीरजच्या पाचही सीझनमध्ये वॉल्टर व्हाइट ज्युनियरची भूमिका साकारली होती. त्याच्या अभिनयाचे लाखो चाहते होते. भारतातही त्याची मोठी क्रेझ होती. अभिनयाबरोबरच तो दिव्यांग व्यक्तींच्या तसंच त्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने काम करत होता..आरजे मिट्टेची वैयक्तिक आयुष्याची सुद्धा बरीच चर्चा रंगत होती. २०२५ मध्ये त्याने गर्लफ्रेंड केनेडी सुआरेझ हिच्यासोबत साखरपुडा केला होता. १० ऑक्टोंबर २०२५ ला त्याने तिला लग्नाची मागणी घातली होती. त्याच्या जाण्याने अनेक चाहत्यांना धक्का बसला आहे. .दीपिका दुसऱ्यांदा आई झाल्यानंतर रणवीरचं मोठं गिफ्ट; शोरूममधून कार घेतली अन् स्वतःच चालवत निघाला, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.