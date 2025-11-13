"संजय दत्त हा देशद्रोहीच" प्रसिद्ध शेफने अभिनेत्यावर केले आरोप ; "आईचा मृतदेह म्हणून शरीराचा कोळसा.."

Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय सेलिब्रिटी शेफ तुषार प्रीती देशमुख त्यांच्या व्हिडीओमुळे प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या रेसिपी, त्यांचे लेख सामान्य जनतेमध्ये लोकप्रिय आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी 1993 च्या बॉम्बस्फोटाच्या वाईट आठवणी शेअर केल्या. .तुषार यांनी नुकतीच ओन्ली मानिनी या चॅनेलला मुलाखत दिली. 1993 च्या बॉम्बस्फोटात तुषार यांनी त्यांच्या आईला गमावलं. हा प्रसंग त्यांनी या मुलाखतीत सांगितला आणि संजय दत्तला दोषी धरण्याचा कारण सांगितलं. ."93 वर्षाच्या बॉम्बब्लास्टचं आजच्या पिढीला माहीतच नाहीये काय घडलं आहे. माझ्यासारखा त्यावेळी 13 वर्षाचा मुलगा असो किंवा 80 वर्षांचा मुलगा असो त्याची आई सोडून जाण्याचं दुःख सारखं असतं. प्रत्येक मुलाची इच्छा एकच असते की शेवटचं मी माझ्या आईला मिठी मारावी तिला पाहावं. माझ्या बाबतीत तेही नाही घडलं."."1993 च्या बॉम्बस्फोटामध्ये जेव्हा सेंच्युरी बाजारमध्ये हा स्फोट घडला त्या 85 नंबरच्या बसमध्ये जेवढे प्रवाशी होते त्यातील काही प्रवाशांच्या शरीराचे तुकडे झाले, काहींचं शरीर कोळसा झालं. जेव्हा ते तपासलं गेलं, त्या स्फोटामध्ये माझी आई होती. जेव्हा तो मृतदेह घरी आला तेव्हा त्याच आशेने मी होतो की आईला मी शेवटचं पाहीन आणि तिला मिठी मारेन. आई गेली हे मी स्वीकारलं होतं. मी तिच्या शरीराचा कोळसा पहिला. फक्त पांढरा कपडा होता आणि त्यावर रक्ताचे डाग होते. एक पाय नव्हता, एक हात नव्हता. तो गोळा करून आणला होता. "."हे जेव्हा मी सांगतो तेव्हा देशद्रोहाची तीव्रता तुम्हाला कळेल. जे या देशद्रोहात सहभागी झाले त्याची दाहकता तुम्हाला कळेल. त्यात मी प्रामुख्याने नाव घेईन संजय दत्त. 1992 मध्ये त्याच्याकडे जी स्फोटक सापडली त्यानंतर जर त्याची व्यवस्थित तपासणी झाली असती तर हा बॉम्बस्फोट झालाच नसता. तो शिक्षा भोगून आला तर ती काही मोठी गोष्ट नाहीये. ती व्हायलाच हवी होती. त्यात जेव्हा जेव्हा पॅरोलवर सुटून आला तेव्हा आम्हाला खूप वेदना झाल्या आहेत. ".Dharmendra : धर्मेंद्र आणि हेमाचं लग्न आहे बेकायदेशीर, दोन्ही बायका आणि मुलांमध्ये कुणाला मिळणार किती प्रॉपर्टी ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.