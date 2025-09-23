Premier

"आमच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात.." अखेर विकी-कॅटरिनाने जाहीर केली गोड बातमी, PHOTO VIRAL

Vicky & Katrina Announce Pregnancy : अभिनेत्री कॅटरिना कैफने प्रेग्नेंसीची बातमी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत जाहीर केली. हा फोटो व्हायरल झाला आहे.

kimaya narayan
Updated on

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये गेल्या कित्येक दिवसापासून चर्चा असलेल्या विकी-कॅटरिनाच्या प्रेग्नेंसीच्या बातमीला अखेर पुष्टी मिळाली आहे. त्या दोघांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत कॅटरिनाच्या प्रेग्नेंसीची बातमी जाहीर केली. सोशल मीडियावर अल्पावधीत हा फोटो व्हायरल झाला आहे.

pregnancy
vicky kaushal
bollywood actor
Entertainment news
katrina kaif
Entertainment Field

