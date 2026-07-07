Premier

सेलिना जेटलीच्या पुनरागमनामागचं कारण काय? १५ वर्षांनी स्वीकारली कारकिर्दीतील 'सर्वात मोठी' भूमिका

CELINA JAITLY SISTER NIVEDITA BIOPIC:बॉलिवूड अभिनेत्री सेलिना जेटली तब्बल १५ वर्षांनंतर रुपेरी पडद्यावर पुनरागमन करत असून, त्या स्वामी विवेकानंद यांच्या आध्यात्मिक शिष्या भगिनी निवेदिता यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकमध्ये प्रमुख भूमिका साकारणार आहेत.
CELINA JAITLY

CELINA JAITLY

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

CELINA JAITLY COMEBACK AFTER 15 YEARS: बॉलीवूड अभिनेत्री सेलिना जेटली तब्बल १५ वर्षांनंतर प्रेक्षकांसमोर येणार असून, स्वामी विवेकानंद यांच्या आध्यात्मिक शिष्या 'भगिनी निवेदिता' यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकमध्ये मध्यवर्ती भूमिका साकारणार आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक राम कमल मुखर्जी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
actress
bollywood actress
Entertainment Field