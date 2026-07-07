सेलिना जेटलीच्या पुनरागमनामागचं कारण काय? १५ वर्षांनी स्वीकारली कारकिर्दीतील 'सर्वात मोठी' भूमिका

CELINA JAITLY COMEBACK AFTER 15 YEARS: बॉलीवूड अभिनेत्री सेलिना जेटली तब्बल १५ वर्षांनंतर प्रेक्षकांसमोर येणार असून, स्वामी विवेकानंद यांच्या आध्यात्मिक शिष्या 'भगिनी निवेदिता' यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकमध्ये मध्यवर्ती भूमिका साकारणार आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक राम कमल मुखर्जी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत. .कारकिर्दीतील ही सर्वात अर्थपूर्ण भूमिका असल्याचे सांगत सेलिनाने हा चित्रपट आपल्यासाठी एक अत्यंत भावनिक आणि वैयक्तिक प्रवास असल्याचे म्हटले आहे. आयर्लंडमध्ये १८६७ मध्ये मागरिट नोबल म्हणून जन्मलेल्या भगिनी निवेदिता यांची १८९५ मध्ये लंडनमध्ये स्वामी विवेकानंदांशी भेट झाली होती. त्यानंतर भारतात येऊन त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि समाजसेवेसाठी समर्पित केले. .या ऐतिहासिक भूमिकेविषयी बोलताना सेलिना म्हणाली, "राम कमल मुखर्जी यांच्यासारख्या दूरदर्शी दिग्दर्शकासोबत काम करण्याचा अनुभव थक्क करणारा आहे. त्यांच्यासारख्या दिग्दर्शकासोबत तुम्ही केवळ भूमिका वठवत नाही, तर त्या काळाच्या आत्म्याशी एकरूप होता.".14 व्या वर्षी लग्न, सासरी सहन केला नाहक त्रास, 450 सिनेमांमध्ये काम करुनही झाला दुर्देवी अंत, कोण होती अभिनेत्री?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.