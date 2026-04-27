‘चला हवा येऊ द्या’ टीममध्ये धुसफूस होती का? श्रेया बुगडे स्पष्टच बोलली, म्हणाली...'वाहिनीनं साथ दिली तर...'

CHALA HAWA YEU DYA: झी मराठीवरील चला हवा येऊ द्या या कार्यक्रमाने जवळपास १० वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. डॉ. निलेश साबळे, भाऊ कदम, श्रेया बुगडे, सागर कारंडे, कुशल बद्रिके यांची टीम तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. चाहत्यांचं भरभरून प्रेम मिळायचं. परंतु टीआरपीच्या कारणामुळे १० वर्षांनी या शोने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. परंतु काही महिन्यांनी या कार्यक्रमाचा दुसरा भाग आला. या भागात भाऊ कदम आणि निलेश साबळे पहायला मिळाले नाही. यावरुन टीममध्ये काही धुसफूस झाली का? अशी चर्चा रंगली होती. परंतु आता यावर श्रेया बुगडेनं उत्तर दिलय..काही दिवसापूर्वी श्रेया बुगडेनं 'मित्र म्हणे'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने चला हवा येऊ द्या टीमसोबतच्या बॉण्डबद्दल तसंच सीझनबद्दल सांगितलं. दुसऱ्या सीझनमध्ये श्रेया, कुशल, भारत गणेशपुरे, गौरव मोरे पहायला मिळाले होते. पंरतु भाऊ कदम, निलेश साबळे दिसले नसल्यानं टीममध्ये काही धुसफूस झाल्याची चर्चा होती असं विचारण्यात आलं. त्यावर श्रेयानं उत्तर दिली आहेत..ती म्हणाली की, 'चला हवा येऊ द्या' जेव्हा पहिल्या सीझननंतर थांबलं तेव्हा ठरवलेलं की, पुढचा सीझन जेव्हा येईल तेव्हा बेस्टच येणार. ते पुन्हा कधीच १० वर्षांसाठी होणार नव्हतं. कारण आता ट्रेण्ड बदलत चालले आहेत. लोकांच्या आवडी बदलल्या आहेत. त्यांच्याकडे ओटीटी प्लॅटफॉम आले आहेत. स्पर्धा सुद्धा खूप आहे. त्यामुळे दुसरा सीझन लवकर संपणार याची कल्पना होतीच. दुसऱ्या सीझनवेळी निलेश साबळेंचा सिनेमा सुरु होता. तर भाऊ एका वेगळ्या शुटिंगमध्ये अडकला होता. त्यामुळे त्यांना आमच्यासोबत दुसऱ्या सीझनमध्ये ते नव्हते. .पुढे बोलताना ती म्हणाली, 'आमचं सगळ्यांचं बॉण्ड अजूनही तसंच आहे. आम्ही जेव्हा पण महाराष्ट्रात कार्यक्रम करतो तेव्हा सगळे एकत्र असतो. नुकतच मी आणि भाऊ एका कार्यक्रमात होते. कुशल, भाऊ, मी, भारत दादा आम्ही सतत भेटत राहतो. डॉक्टर तर फार टॅलेंटेड आहेत त्यांच्याकडे फार भन्नाट कल्पना असतात. त्यामुळे वाहिनीची साथ मिळाली तर नक्कीच हे परत घडू शकतं.'.