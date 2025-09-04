मुख्यमंत्रीही पोहोचले पाटेकरांचा गणपती पाहायला; नेमकं कुठे आहे नाना पाटेकरांचं फार्महाउस?

गणेशोत्सव हा सण प्रत्येकाच्या आवडीचा. कोकण, मुंबई, पुणे विदर्भ अशा अनेक ठिकाणी गणरायाचं मोठ्या थाटामाटात आगमन होतं. आपल्या लाडक्या गणरायासाठी मखर बनवण्यापासून ते त्याच्यासाठी नैवेद्याचं ताट करण्यापर्यंत, सहकुटुंब मिळून आरती करण्यापासून ते रात्रीचं जागरण करण्यापर्यंत सगळंच कसं भारावून टाकणारं असतं. अनेक मराठी कलाकारांच्या घरीही गणपतीचं आगमन होतं. अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या घरी म्हणजेच त्यांच्या फार्म हाउसवरही गणेशोत्सव साजरा केला जातो. नानांच्या घरी दर्शनासाठी मुख्यमंत्र्यानीदेखील हजेरी लावली होती. मात्र त्यांचं हे फार्महाउस कुठे आहे तुम्हाला ठाऊक आहे का? .गणेशोत्सवानिमित्त सगळीकडे आनंदाचं वातावरण आहे. अनेक मराठी कलाकार आपल्या राहत्या घरी गणरायाचं स्वागत करतात. कुणाच्या घरी दीड दिवसाचा गणपती बसतो, कुणाच्या घरी गौरी गणपती असतो तर कुणाच्या घरी चतुर्थीचा गणपती बसतो. नाना पाटेकरांच्या घरी देखील दरवर्षी मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यावेशी त्यांच्या घरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गणपतीच्या दर्शनासाठी गेले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडियावर अकाऊंट्सवर नाना पाटेकर यांच्या घरच्या बाप्पाचं दर्शन घेतानाचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे..नाना पाटेकर यांच्या घरी गणपती बाप्पासाठी सुंदर अशी फुलांची सजावट करण्यात आली होती. गणपतीचं दर्शन घेतल्यावर देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि नाना पाटेकर यांनी एकत्र स्नेहभोजन केलं. मात्र नानांचं हे घर म्हणजेच फार्महाउस कुठे आहे हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? पुण्यातील सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या डोणजे गावात नाना पाटेकर यांचं सुंदर फार्महाऊस आहे. नाना पाटेकर यांच्या डोणजे येथील फार्महाऊसला ‘नानाची वाडी’ असं देखील म्हणतात. नाना पाटेकर येथे अत्यंत साधं जीवन जगतात. त्यांच्याकडे गाय आहे. पुस्तकांसाठी वेगळं कपात आहे. ते चुलीवर शिजवलेलं अन्न खातात. अनेक कलाकार यापूर्वी नानांच्या घरी येऊन गेले आहेत. .नाना पाटेकर दरवर्षी मोठ्या उत्साहात गणपती उत्सव साजरा करतात.. नाना पाटेकरांच्या घरच्या गणेशोत्सवाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..लग्न ठरलं अन् मला टक्कल करायला सांगितलं... 'तुंबाड' मधील मराठी अभिनेत्रीने सांगितला तो किस्सा, म्हणाली- माझ्या होणाऱ्या नवऱ्याने .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.