ऑनस्क्रीन आईच्या साखरपुड्याचं सिम्बा करतोय फोटोशूट, आप्पी आमची कलेक्टर फेम शिवानी आणि साईराजचा Video Viral

Viral Video: झी मराठीवरील अप्पी आमची कलेक्टर ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन गेली. ही मालिका जवळपास ३ वर्ष चालली. मालिकेतील आप्पी आणि अर्जुनची जोडी प्रेक्षकांना खुप आवडली. या मालिकेत शिवानी नाईक हिने मुख्य भूमिका साकारली होती. ती प्रेक्षकांना इतकी आवडायची की, रिअल लाईफमध्ये सुद्धा तिला सगळे अप्पी म्हणायचे. अशातच आता शिवानीचा नुकताच साखरपुडा पार पडला. लवकरच ती आता लग्नबंधनात अडकणार आहे. परंतु या साखरपुड्यातील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये ऑन स्क्रीन आईचे साखरपुडयाचे फोटो काढताना सिम्बा दिसून येतोय. .अप्पी आमची कलेक्टर मालिकेत अप्पी आणि सिम्बा यांची आई-मुलाची जोडी देखील प्रेक्षकांना खूप आवडली. मालिकेतील सिम्बाचा अभिनय प्रेक्षकांना खूप आवडला. अल्पावधीतच तो लोकप्रिय झाला. त्यानंतर मालिकेत सिम्बा, अर्जुन आणि अप्पी यांची जोडी प्रेक्षकांना भावू लागली. मालिकेच्या शेवटपर्यंत सिम्बा प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन होता. अशातच आता ऑनस्क्रीन आईच्या लग्नात सिम्बाने उपस्थिती लावली होती. यावेळी तो आईचे साखरपुड्याचे व्हिडिओ काढण्यात व्यस्त होता. .अभिनेत्री शिवानी नाईक हिचा साखरपुडा 26 ऑक्टोंबर रोजी पार पडला. या सारखपुड्यात अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. निवेदिता सराफ यांची सुद्धा विशेष उपस्थिती होती. अशातच आता सोशल मीडियावर सिम्बाचा आईचे फोटो काढतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तो त्याची ऑनस्क्रीन आई अप्पी साखरपुड्याचे विधी करताना दिसत आहे. यावेळी तो स्टेजच्या खालून तिचे फोटो काढताना दिसतोय..यावेळी शिवानी त्याला स्टेजवर बोलावते. तसंच त्याला जवळ घेते. त्यावेळी अमितही सिम्बाला जवळ घेतो. तेव्हा शिवानी त्याला सर्वांकडे बघून हात दाखवते. त्याचा हा क्युट व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांची या व्हिडिओला पसंती येत आहे. नेटकरी कमेंट्स करत साईराजचं कौतूक करताय. तसंच काही नेटकरी असंही म्हणताय की, 'पहिल्यांदा पालकांच्या लग्नात मुलगा सहभागी झालाय'.अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी शिवसेना नेत्याची सून होणार, साखरपुड्यातील व्हिडिओ व्हायरल, होणारा नवरा काय करतो?