Premier

लहान सावित्री ठरतेय प्रेक्षकांची लाडकी, तक्षा शेट्टीच्या अभिनयाचं कौतुक

Star Pravah’s Mi Savitribai Phule serial: स्टार प्रवाहवरील ‘मी सावित्रीबाई फुले’ ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील लहान सावित्रीची भूमिका साकारणारी बालकलाकार तक्षा शेट्टी आपल्या सहज, आत्मविश्वासपूर्ण आणि भावनिक अभिनयाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
Star Pravah’s Mi Savitribai Phule serial

Star Pravah’s Mi Savitribai Phule serial

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

Child Artist Taksha Shetty Impresses Viewers on Star Pravah:स्टार प्रवाहवरील 'मी सावित्रीबाई फुले' ही मालिका होताच चर्चेत आली असून, विशेषतः मालिकेतील लहान सावित्री सध्या प्रेक्षकांची लाडकी ठरत आहे. अल्पावधीतच या मालिकेतील बालकलाकाराने आपल्या सहज आणि भावपूर्ण अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सावित्रीबाईचा बालपणातील आत्मविश्वास, शिक्षणाची ओढ आणि अन्यायाविरोधात उभं राहण्याची जिद्द छौटना सावित्रीच्या प्रत्येक प्रसंगातून ठळकपणे दिसते.

Loading content, please wait...
Savitribai Phule
Marathi Actress
Entertainment news
star pravah
savitribai
star pravah serial

Related Stories

No stories found.