लहान सावित्री ठरतेय प्रेक्षकांची लाडकी, तक्षा शेट्टीच्या अभिनयाचं कौतुक

Child Artist Taksha Shetty Impresses Viewers on Star Pravah:स्टार प्रवाहवरील 'मी सावित्रीबाई फुले' ही मालिका होताच चर्चेत आली असून, विशेषतः मालिकेतील लहान सावित्री सध्या प्रेक्षकांची लाडकी ठरत आहे. अल्पावधीतच या मालिकेतील बालकलाकाराने आपल्या सहज आणि भावपूर्ण अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सावित्रीबाईचा बालपणातील आत्मविश्वास, शिक्षणाची ओढ आणि अन्यायाविरोधात उभं राहण्याची जिद्द छौटना सावित्रीच्या प्रत्येक प्रसंगातून ठळकपणे दिसते. .ही भूमिका साकारणारी तक्षा शेट्टी सध्या प्रेक्षकांसह इंडस्ट्रीतही चर्चेचा विषय ठरत आहे. समाजमाध्यमांवरही छोट्या सावित्रीच्या अभिनयाचं भरभरून कौतुक केलं जात आहे. विशेष म्हणजे सावित्रीबाईची मोठेपणीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री मधुराणी गोखले यांनाही छोटना सावित्रीचा अभिनय भारावून टाकणारा वाटला आहे. .तक्षाचं कौतुक करताना त्यांनी तिच्या मेहनती, शिस्तबद्ध काम आणि भूमिकेशी असलेल्या नात्याचा विशेष उल्लेख केला आहे. प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद पाहता छोटया सावित्रीने मालिकेला वेगळी उंची दिल्याचं स्पष्ट होत आहे. असं त्या तिचं कौतूक करताना म्हणाल्या. .दरम्यान 'मी सावित्रीबाई जीतिराव फुले' ही मालिका दररोज संध्याकाळी ७.३० वाजता स्टार प्रवाहावर प्रसारित होते. या मालिकेत सध्या सावित्रीबाई यांचं बालपण दाखवण्यात येत आहे. लहानपणापासून त्याचे सगळ्यात वेगळे विचार, अन्यायाला विरोध, शिक्षणाची जिद्द सगळं काही पहायला मिळतय. त्यामुळे ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरतेय. .या आठवड्यात कोण जाणार घराबाहेर? एक दिवस आधीच सत्य समोर; 'बिग बॉस मराठी ६'च्या घरात मोठा ट्विस्ट.